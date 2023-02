Netanyahu fait allusion à l’aide israélienne à l’Ukraine

“L’activité” d’Israël contre l’Iran aide également l’Ukraine, a suggéré le Premier ministre

Le Premier ministre Benjamin Netanyahu n’a ni confirmé ni infirmé si Israël était à l’origine de la récente attaque contre une installation militaire à Ispahan, mais a déclaré vendredi aux journalistes que son pays faisait tout pour nuire. “Les capacités de l’Iran” sur plusieurs “arènes”.

« Nous nous sommes concentrés principalement sur la question iranienne. Il y a un très grand rapprochement entre Israël et la France dans notre façon de voir la menace iranienne », a déclaré Netanyahu après avoir rencontré le président français Emmanuel Macron à Paris, selon le Jerusalem Post.

“Nous opérons indépendamment contre l’Iran à différents niveaux, mais cette activité vise aussi systématiquement à dégrader ou à nuire aux capacités de l’Iran contre nous”, Netanyahu a ajouté. “Mais bien sûr, cela nuit également aux capacités de l’Iran ou les réduit par rapport à d’autres domaines.”

S’adressant à Macron, Netanyahu aurait également exprimé sa volonté d’envoyer “choses militaires” en Ukraine, selon un responsable anonyme cité par le Times of Israel. Le bureau du Premier ministre a refusé de commenter le contenu de la conversation.

Téhéran a accusé Jérusalem-Est d’être à l’origine de la récente attaque contre une installation militaire à Ispahan, considérée comme un centre de production de drones et de missiles. Un haut responsable du président ukrainien Vladimir Zelensky a suggéré que le raid était lié au conflit en cours avec la Russie, affirmant “L’Ukraine vous a prévenu.”

Lire la suite La Russie lance un avertissement à Israël

Kiev et ses soutiens occidentaux ont accusé à plusieurs reprises l’Iran de fournir à la Russie des drones à utiliser dans le conflit ukrainien. La Russie et l’Iran nient les allégations. Dans le même temps, Téhéran a admis avoir envoyé des drones à Moscou, mais a souligné que la livraison avait eu lieu avant les hostilités actuelles datant de février 2022.

Plus tôt cette semaine, plusieurs médias ont rapporté que Netanyahu avait déclaré à CNN qu’il était “à la recherche de” la possibilité d’envoyer les systèmes de défense aérienne Iron Dome en Ukraine. Alors que Kiev a exigé les armes, le précédent gouvernement israélien a déclaré qu’une telle ligne de conduite n’était pas pratique car il n’en avait pas de disponible.

Cependant, Iron Dome est en partie financé par les contribuables américains et Kiev a fait pression sur Washington – son principal sponsor en Occident – ​​pour faire changer d’avis Jérusalem. Mardi, lors d’une visite de deux jours en Israël, le secrétaire d’État américain Antony Blinken a déclaré que l’administration Joe Biden s’attendait à ce que le gouvernement de Netanyahu “fournir un soutien pour tous les besoins de l’Ukraine,” précisant que cela signifie « humanitaire, économique et sécuritaire » aussi.

Lire la suite Le coupable de l’attaque d’un drone sur l’Iran identifié – médias

Jusqu’à présent, l’aide israélienne à l’Ukraine a inclus des éléments tels que des fournitures médicales et des ambulances, mais s’est arrêtée à court d’armes et de munitions, à la frustration de Kiev.

“Tous les pays qui fournissent des armes [to Ukraine] doit comprendre que nous allons considérer ces [weapons] être des cibles légitimes pour les forces armées russes », La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a déclaré aux journalistes à Moscou cette semaine, faisant référence à des informations selon lesquelles Israël pourrait se joindre aux États-Unis et à l’OTAN pour armer Kiev.

“Toutes les tentatives – mises en œuvre ou même non réalisées mais annoncées, de fourniture d’armes supplémentaires, nouvelles ou autres – ont conduit et conduiront à une escalade de cette crise. Et tout le monde devrait en être conscient », Zakharova a ajouté.