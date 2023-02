Netanyahu explique l’approche de l’Iran

Israël préfère les sanctions et les menaces militaires à tout accord nucléaire avec Téhéran, a déclaré le Premier ministre à CNN

Les sanctions et les menaces militaires sont les moyens privilégiés de traiter avec l’Iran, a déclaré le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, affirmant que cette approche était nécessaire pour empêcher Téhéran d’acquérir des armes nucléaires.

“Si vous avez des régimes voyous qui sont [intending to get] des armes nucléaires, vous pouvez signer 100 accords avec eux, ça n’aide pas », Netanyahu a déclaré mardi à Jake Tapper de CNN, trois jours après qu’une attaque de drone largement considérée comme israélienne a frappé une installation militaire en République islamique.

“Je pense que la seule façon d’arrêter ou de s’abstenir d’acquérir des armes nucléaires est une combinaison de sanctions économiques paralysantes, mais la chose la plus importante est une menace militaire crédible”, il ajouta.

Un bâtiment militaire dans la ville d’Ispahan, dans le centre de l’Iran, a été touché lors de la frappe de samedi, impliquant apparemment trois petits drones transportant des explosifs, lancés depuis un endroit proche.

Téhéran s’est abstenu d’attribuer officiellement la responsabilité de l’attentat à la bombe et a minimisé l’incident, affirmant qu’il n’avait infligé que des dégâts mineurs. Les médias aux États-Unis et en Israël ont rapporté qu’il s’agissait d’une opération israélienne et qu’elle aurait été un succès majeur. Netanyahu a refusé de confirmer ou de nier l’implication de son gouvernement.

“Chaque fois qu’une explosion se produit au Moyen-Orient, Israël est blâmé ou responsable – parfois nous le sommes, parfois nous ne le sommes pas”, il a dit à CNN.

Lire la suite Le coupable de l’attaque de drones sur l’Iran identifié – médias

Au fil des ans, il y a eu un certain nombre d’opérations de sabotage et d’assassinat en Iran, ciblant les militaires, les scientifiques nucléaires, les responsables et les installations du pays. L’Iran et de nombreux observateurs internationaux ont blâmé Israël.

Israël a également lancé des centaines de frappes aériennes en Syrie, que son gouvernement a présentées comme nécessaires pour contrer l’influence iranienne dans ce pays déchiré par la guerre.

L’Iran nie avoir l’intention de passer au nucléaire, déclarant que les armes de destruction massive violent les principes de l’islam. En 2015, il a signé un accord avec les principales puissances mondiales qui imposait des restrictions à l’industrie nucléaire iranienne en échange de la levée des sanctions internationales.

Netanyahu a fait campagne pour saper les efforts du président de l’époque, Barack Obama, pour négocier l’arrangement, et a applaudi lorsque Donald Trump s’en est retiré pendant sa présidence. Trump a opté pour une «campagne de pression maximale» contre l’Iran, incitant Téhéran à revenir sur ses engagements.

L’administration Biden a déclaré qu’elle souhaitait relancer le Plan d’action global conjoint (JCPOA), comme l’accord sur le nucléaire iranien est officiellement connu, mais plusieurs cycles de négociations n’ont pas abouti à une percée.