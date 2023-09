Netanyahu exhorte Musk à équilibrer la liberté d’expression sur X

Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a exhorté Elon Musk à trouver un équilibre entre la protection de la liberté d’expression et la lutte contre les discours de haine lors d’une réunion lundi après des semaines de controverse sur le contenu antisémite sur la plateforme de médias sociaux de Musk, X.

Plus tôt ce mois-ci, Musk a attaqué l’Anti-Defamation League, accusant l’organisation à but non lucratif qui lutte contre l’antisémitisme d’être principalement à l’origine d’une diminution de 60 % des revenus publicitaires américains chez X, sans fournir de preuves.

Musk a acheté la plateforme, alors connue sous le nom de Twitter, en octobre.

Je sais que vous y êtes engagé… mais je vous encourage et vous exhorte à trouver un équilibre



Musk avait déjà rejoint une conversation sur X avec le hashtag #BantheADL, s’engageant avec des utilisateurs qui exprimaient des opinions suprémacistes blanches et demandant à ses abonnés s’il devait interroger la plateforme sur l’interdiction de l’ADL.

« J’espère que vous trouverez dans les limites du premier amendement la capacité de mettre fin non seulement à l’antisémitisme… mais aussi à toute haine collective envers un peuple », a déclaré Netanyahu lors de la réunion retransmise en direct sur X depuis l’usine Tesla de Fremont, en Californie.

« Je sais que vous y êtes engagé… mais je vous encourage et vous exhorte à trouver un équilibre », a déclaré Netanyahu.

Musk a répondu en disant qu’il était contre l’antisémitisme et contre tout ce qui « favorise la haine et le conflit », répétant ses déclarations précédentes selon lesquelles X ne favoriserait pas les discours de haine.

« La liberté d’expression, pas la portée »

Musk a déclaré que X devrait être une plate-forme permettant aux gens de publier des points de vue divers, mais la société limitera la diffusion de certains messages susceptibles de violer ses politiques, qualifiant cette approche de « liberté d’expression, pas de portée ».

Le milliardaire, qui dirige également Tesla et SpaceX, a noté qu’il avait reçu plus de réticences de la part des employés de Tesla à propos de la rencontre avec Netanyahu que de « tout ce que j’ai jamais fait ».

Netanyahu et sa coalition nationaliste-religieuse tentent de limiter certains pouvoirs de la Cour suprême israélienne, arguant qu’il est nécessaire d’empêcher les excès politiques de la part de juges non élus.

Les opposants affirment que les changements pourraient encourager la corruption et les abus de pouvoir en supprimant une surveillance efficace, et que la question a divisé la société israélienne et suscité des inquiétudes quant à la santé démocratique d’Israël.

Environ 200 personnes protestant contre la refonte judiciaire se sont rassemblées devant l’usine californienne de Tesla, où s’est tenu l’événement.

Musk et Netanyahu ont également discuté de la manière d’exploiter les avantages des progrès rapides de l’intelligence artificielle, tout en limitant les risques pour la société, une préoccupation que Musk et d’autres acteurs de l’industrie technologique ont soulevée ces derniers mois.

« Nous nous trouvons aujourd’hui à un tournant pour toute l’humanité, où nous devons choisir entre une bénédiction et une malédiction », a déclaré Netanyahu, ajoutant que l’IA pourrait faire progresser la médecine mais entraînerait des risques tels que la perturbation de la démocratie.

Israël est considéré comme un leader mondial en matière d’IA, grâce à des industries informatiques et robotiques en plein essor qui s’appuient sur les talents développés dans l’armée de conscrits technologiquement avancée.

Les investissements étrangers dans les start-ups technologiques israéliennes ont chuté l’année dernière, en partie à cause d’un ralentissement mondial et exacerbé par les craintes des investisseurs que la volonté de réduire les pouvoirs de la Cour suprême ne supprime un frein et contrepoids essentiel.

Avec une forte baisse des flux étrangers, le shekel s’est affaibli de plus de 8 % par rapport au dollar cette année. — Sheila Dang, Ari Rabinovitch et Yuvraj Malik, (c) 2023 Reuters

Recevez les dernières nouvelles technologiques dans votre boîte de réception à 5 heures du matin tous les jours