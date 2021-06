Netanyahu évincé alors que le Parlement israélien vote dans le nouveau gouvernement

JERUSALEM — Le règne long et conflictuel de Benjamin Netanyahu, l’homme politique israélien dominant de la génération précédente, s’est officiellement terminé dimanche soir, du moins pour le moment, alors que le Parlement du pays a accordé son vote de confiance à un gouvernement de coalition précaire réuni par forces anti-Netanyahu très disparates.

Naftali Bennett, un ancien collaborateur de 49 ans de M. Netanyahu qui s’oppose à un État palestinien et est considéré à la droite de son ancien allié, l’a remplacé au poste de Premier ministre après l’avoir remporté par une seule voix. Yair Lapid, un leader centriste et nouveau ministre des Affaires étrangères, devrait prendre la place de M. Bennett après deux ans, si leur gouvernement peut tenir aussi longtemps.

Ils dirigent une fragile alliance de huit partis allant de l’extrême gauche à l’extrême droite, de la laïque à la religieuse, que peu s’attendent à durer un mandat complet et beaucoup considèrent à la fois l’incarnation de la riche diversité de la société israélienne mais aussi la quintessence de son désarroi politique. .

Les membres du bloc ne s’entendent que sur le désir d’évincer M. Netanyahu, le dirigeant le plus ancien de l’histoire du pays, et sur la nécessité de mettre fin à une longue impasse politique qui a produit quatre élections en deux ans ; a laissé Israël sans gouvernement stable ni budget d’État ; et a constitué la toile de fond d’une recrudescence de la violence interethnique entre citoyens juifs et arabes au cours du récent conflit de 11 jours avec le Hamas.