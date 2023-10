Netanyahu et l’opposition israélienne auraient convenu de former un gouvernement d’unité d’urgence après l’attaque du Hamas

Les médias israéliens rapportent qu’un accord de gouvernement d’unité a été conclu mercredi.

La coalition du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu aurait conclu un accord avec les principaux dirigeants de l’opposition, l’ancien Premier ministre Yair Lapid et l’ancien ministre de la Défense Benny Gantz, pour former un gouvernement d’unité d’urgence après l’attaque surprise de samedi par le Hamas. Un accord de principe a été trouvé mardi, selon Reuters.

Netanyahu et Gantz se seraient rencontrés mercredi pour finaliser les détails, a rapporté le Times of Israel.

Gantz a ensuite publié ce qu’il a qualifié de déclaration conjointe avec Netanyahu, selon l’Associated Press. Le communiqué indique qu’ils formeraient un cabinet de « gestion de guerre » de cinq membres. Il sera composé de Netanyahu, Gantz, l’actuel ministre de la Défense Yoav Gallant et de deux autres hauts responsables agissant en tant que membres « observateurs ».

MISES À JOUR EN DIRECT : ISRAËL EN GUERRE CONTRE LE HAMAS APRÈS DES ATTAQUES SURPRISE, PLUS DE 1 200 ISRAÉLIENS MORTS

Le communiqué indique que le gouvernement n’adoptera aucune législation ou décision qui ne serait pas liée à la guerre tant que les combats se poursuivraient. Il n’était pas clair dans l’immédiat ce qui arriverait aux partenaires gouvernementaux actuels de Netanyahu, un ensemble de partis d’extrême droite et ultra-orthodoxes.

Cinq jours après le début de la guerre en Israël, Netanyahu et Gantz auraient négocié un accord sur la formation d’un gouvernement d’unité au quartier général militaire de Kirya à Tel Aviv.

LE PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION DU BARRE ÉTUDIANT DE NYU NON BINAIRE PERD UNE OFFRE D’EMPLOI APRÈS AVOIR DÉFENDU L’ATTAQUE TERREUR DU HAMAS CONTRE LES JUIFS

Certains rapports, notamment ceux du quotidien Maariv et de la Douzième chaîne, suggèrent que l’épouse de Netanyahu, Sara, plaidait pour que le parti de l’Unité nationale de Gantz soit exclu de la coalition. L’ancien ministre de la Défense a déjà appelé au départ de Netanyahu en raison de l’adhésion présumée du Premier ministre à ceux que Gantz considérait comme des extrémistes, du procès pour corruption en cours contre Netanyahu et du soutien de la coalition à un ensemble de réformes judiciaires qui, selon les critiques, réduisaient les pouvoirs de la Cour suprême pour contrôler et équilibrer le gouvernement. ou des décisions exécutives.

Cependant, le meurtre de plus de 1 200 Israéliens et la capture de plus de 100 autres par les militants du Hamas ont rendu plus urgente la nécessité pour les partis d’opposition de se rassembler.

CLIQUEZ POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Gantz aurait préconisé la création d’un petit cabinet de guerre ayant une « réelle influence » sur la gestion de la guerre, selon le Times of Israel. Il souhaitait que ce cabinet comprenne au moins deux hommes politiques de l’opposition possédant le plus haut niveau d’expérience militaire. Gantz et Gadi Eizenkot, membre du parti de l’Unité nationale, sont tous deux d’anciens chefs d’état-major de l’armée israélienne. Gantz a également été ministre de la Défense dans le passé. Le parti d’opposition a appelé Netanyahu à choisir uniquement des « ministres compétents » ayant une expérience militaire pour le cabinet de guerre, ce qui, selon le Times of Israel, suggère une possible exclusion de nombreux membres actuels d’extrême droite et ultra-orthodoxes de la coalition de Netanyahu qui ne le font pas. avoir une expérience militaire.

Yonat Friling, Jennifer Johnson, Associated Press et Reuters de Fox News ont contribué à ce rapport.