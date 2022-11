Netanyahu est sur la bonne voie pour diriger le gouvernement le plus à droite d’Israël, selon des résultats partiels d’Israël

Jérusalem

CNN

—



Benjamin Netanyahu semble être sur la bonne voie pour une plus grande victoire aux cinquièmes élections israéliennes en moins de quatre ans que ne le suggéraient les premiers sondages à la sortie des urnes, ont annoncé les trois principales chaînes de télévision du pays mercredi matin.

Son parti Likud et ses alliés naturels devraient actuellement remporter 65 sièges à la Knesset de 120 sièges, avec 86 % des votes comptés mercredi après-midi, heure d’Israël.

Une coalition du Likud de Netanyahu, du bloc nationaliste juif sionisme religieux/pouvoir juif, du Shas et du judaïsme uni de la Torah serait, sur le papier, le gouvernement le plus à droite de l’histoire d’Israël.

L’actuel Premier ministre Yair Lapid et ses alliés semblent être sur la bonne voie pour remporter 50 sièges. Une alliance arabe appelée Hadash-Taal semble remporter cinq sièges, et il est peu probable qu’elle soutienne Netanyahu ou Lapid pour diriger le pays.

Le taux de participation a été de 71,3%, a indiqué la commission électorale centrale. C’est le plus élevé depuis 2015, selon le comité – plus élevé que n’importe laquelle des quatre élections précédentes, de 2019 à 2021, qui ont produit des impasses ou des gouvernements de courte durée.

Depuis les premiers sondages à la sortie des urnes mardi soir, un parti de gauche appelé Meretz semble être tombé sous le seuil de 3,25 % pour remporter des sièges à la Knesset. Si le parti parvient à remporter suffisamment de voix nationales pour être élu au parlement, les résultats finaux pourraient changer.

Ce ne sont pas des résultats finaux; un vote sur cinq à l’échelle nationale reste à compter. Les résultats définitifs pourraient arriver dès mercredi plus tard, mais pourraient prendre jusqu’à jeudi pour arriver.

Un retour de Netanyahu à la tête du gouvernement signifierait des changements fondamentaux dans la société israélienne. Il inclurait la nouvelle alliance nationaliste juive sionisme religieux/pouvoir juif, dont les dirigeants incluent Itamar Ben Gvir, autrefois condamné pour incitation au racisme et soutien au terrorisme.

Et les alliés de Netanyahu ont parlé d’apporter des changements au système judiciaire. Cela pourrait mettre fin au propre procès pour corruption de Netanyahu, où il a plaidé non coupable.

Netanyahu lui-même avait été l’un des principaux problèmes non seulement lors de l’élection de mardi, mais dans les quatre qui l’ont précédée, les électeurs – et les politiciens – se divisant en camps selon qu’ils voulaient ou non l’homme universellement connu sous le nom de Bibi au pouvoir.

Une partie de la difficulté à construire un gouvernement stable au cours des quatre dernières élections a été que même certains partis politiques qui étaient d’accord avec Netanyahu sur les questions ont refusé de travailler avec lui pour des raisons personnelles ou politiques qui leur sont propres.

Obtenir les résultats officiels va prendre un certain temps – ils pourraient être prêts dès mercredi, mais ce pourrait être jeudi avant que la composition finale de la 25e Knesset d’Israël ne soit claire.

C’est en partie parce que les partis doivent remporter au moins 3,25 % du total des voix pour obtenir le moindre siège à la Knesset, un seuil établi dans le but de faciliter la formation de coalitions en excluant les très petits partis de la législature.

Pour déterminer le nombre de sièges que chaque parti obtient, les responsables électoraux doivent d’abord déterminer quels partis ont franchi le seuil. Ensuite, ils peuvent calculer le nombre de votes nécessaires pour gagner un seul siège à la Knesset et attribuer des sièges aux partis en fonction du nombre de votes qu’ils ont obtenus.