Ligne du dessus

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a rejeté l’idée d’un cessez-le-feu avec le Hamas, mais a indiqué qu’il était ouvert à des « pauses » tactiques dans les combats pour permettre l’acheminement de l’aide et la libération des otages de Gaza, alors que la pression internationale monte sur Israël en raison de la détérioration de la situation humanitaire à Gaza. le territoire palestinien.

PISCINE/AFP via Getty Images

Faits marquants

Dans un entretien lundi soir, sur ABC News, Netanyahu a cité le président Joe Biden qui rejetait l’idée d’un cessez-le-feu, affirmant que cela constituerait une « reddition au Hamas et serait une victoire pour le Hamas ». Le Premier ministre israélien a déclaré qu’il n’y aurait pas de « cessez-le-feu général » à Gaza sans la libération des otages. Netanyahu a déclaré que des « petites pauses tactiques » d’une durée « d’une heure ici ou d’une heure là » étaient quelque chose qu’ils envisageraient pour permettre l’acheminement de l’aide humanitaire ou la libération des otages. Netanyahu a également affirmé qu’un cessez-le-feu entraverait les efforts de l’armée israélienne pour faire sortir les otages de Gaza, affirmant que « la seule chose qui fonctionne sur ces criminels du Hamas est la pression militaire que nous exerçons ». Dans le cas où le Hamas accepterait de libérer tous les otages sous sa garde, le dirigeant israélien a déclaré qu’il y aurait « un cessez-le-feu à cet effet », mais a ajouté que cela ne s’était pas produit jusqu’à présent.

À surveiller

Sur la question de savoir qui devrait gouverner Gaza si les forces israéliennes parviennent à renverser le Hamas du pouvoir, Netanyahu a déclaré que cela devrait être fait par « ceux qui ne veulent pas continuer sur la voie du Hamas ». Il a ajouté : « Israël assumera, pour une durée indéterminée, la responsabilité globale de la sécurité. [for Gaza] parce que nous avons vu ce qui se passe lorsque nous ne l’avons pas. C’est la première indication de Netanyahu que les forces israéliennes continueront d’occuper le territoire après la fin de la guerre – ce que le président Joe Biden a fait. mis en garde contre.

Citation cruciale

Interrogé sur l’augmentation des morts civiles à Gaza, dont plus de 4 000 enfants, Netanyahu a déclaré : « Chaque vie civile perdue est une tragédie », avant de accuser le Hamas d’utiliser sa population comme bouclier humain. “Alors que nous demandons à la population civile palestinienne de quitter la zone de guerre, ils l’en empêchent sous la menace des armes.”

Contra

Le mois dernier, le secrétaire général de l’ONU, António Guterres dit L’attaque terroriste du Hamas « ne peut justifier la punition collective du peuple palestinien ». Les experts en droit international ont souligné que l’utilisation présumée par le Hamas de civils comme boucliers humains est illégale dans la mesure où ces civils doivent toujours être protégés en tant que non-combattants en vertu de la loi et que tout dommage disproportionné auxdits « boucliers humains » est toujours considéré comme illégal. Au cours du week-end, les forces israéliennes ont frappé une ambulance près d’un hôpital à Gaza, affirmant qu’elle était utilisée par le Hamas. La décision d’attaquer une ambulance a été forte condamnation du chef de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, qui s’est dit “complètement choqué” et a déclaré que “les patients, les agents de santé, les installations et les ambulances doivent être protégés à tout moment”.

Tangente

Selon Haaretz, Israël autorise une aide humanitaire élargie à Gaza de la part des pays arabes qui entretiennent des relations diplomatiques formelles avec lui. Le quotidien israélien note que le gouvernement des Émirats arabes unis a été autorisé à installer un hôpital de campagne sur le territoire palestinien. Un jour plus tôt, l’armée de l’air jordanienne largué par avion une aide médicale à Gaza dans le cadre d’une démarche qui, selon les forces israéliennes, a été réalisée avec leur coordination.

Lectures complémentaires

