Netanyahu espère un retour avec de nouvelles élections israéliennes

Les sondages montrent une course serrée entre la droite, dirigée par l’ancien Premier ministre Benjamin Netanyahu, et le centre gauche, dirigé par l’actuel Premier ministre par intérim, Yair Lapid.

Les premiers sondages à la sortie des urnes sont attendus juste après la fermeture des bureaux de vote. Si le parti Likud de Netanyahu et ses alliés de droite obtiennent plus de 61 sièges, il sera sollicité pour former un gouvernement.