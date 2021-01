Le chef du Mossad, Yossi Cohen, pourrait devenir le premier haut responsable israélien à rencontrer le nouveau président américain Joe Biden alors que Tel Aviv craignait que son administration soit prête à relancer le pacte nucléaire international de l’ère Obama avec l’Iran.

Le chef des services secrets israéliens et l’un des alliés les plus fiables du Premier ministre Benjamin Netanyahu, Cohen, se rendra à Washington le mois prochain pour informer l’administration Biden d’un ensemble de conditions concernant tout accord nucléaire potentiel avec Téhéran, a rapporté la Douzième chaîne samedi, citant «Communications» entre Israël et la nouvelle administration américaine.

On s’attend également à ce que Cohen rencontre le chef de la CIA et présente à nouveau une évaluation des renseignements du programme nucléaire iranien, qui, selon les Israéliens, vise secrètement à obtenir des armes nucléaires.

L’équipe de Cohen serait prête à exiger un «Révision radicale» de l’accord, avec beaucoup plus strict de Téhéran, y compris un arrêt complet de l’enrichissement d’uranium et la production de centrifugeuses avancées. En plus de cela, Israël veut que l’Iran arrête «Soutenir les groupes terroristes» et «Mettre fin à sa présence militaire en Irak, en Syrie et au Yémen.»

Aussi sur rt.com La vie politique de Trump est terminée, mais l’accord nucléaire est toujours en vigueur: Rohani dit « balle dans le camp américain » au sujet du JCPOA

Le président iranien a réitéré cette semaine la volonté de son pays de revenir aux termes de l’accord, mais a déclaré que c’était à l’administration Biden de faire les concessions nécessaires. L’équipe de Cohen serait prête à exiger un «Révision radicale» de l’accord, avec des engagements beaucoup plus stricts de Téhéran.

Le Plan d’action global conjoint (JCPOA) a été signé entre l’Iran et les six grandes puissances mondiales en 2015 et a mis des contraintes sur les ambitions nucléaires de Téhéran. Israël a fait pression sur l’administration Obama pour ne pas rejoindre le JCPOA, et une fois que Donald Trump a pris ses fonctions, a poursuivi cet effort, réussissant cette fois à amener Trump à se retirer et à réintroduire des sanctions paralysantes contre l’Iran.

Aussi sur rt.com «Mossad au travail»? Twitter explose avec des spéculations sur l’implication américaine et israélienne après le meurtre d’un scientifique iranien de haut niveau

Depuis lors, au milieu des tensions sans cesse croissantes avec les États-Unis tout en critiquant les autres signataires du JCPOA pour leur incapacité à ramener Washington à ses sens, Téhéran a choisi de revenir progressivement de son côté de l’accord.

En janvier, l’Iran a commencé à enrichir de l’uranium à 20%, s’éloignant davantage des paramètres de l’accord. Bien qu’il soit supérieur au niveau de 3,67% convenu dans le pacte de 2015, le nouveau chiffre est toujours inférieur au niveau de 90% considéré comme de qualité militaire.

L’Iran a également lancé un ultimatum symbolique, un porte-parole iranien déclarant que l’administration Biden disposera d’un mois, jusqu’au 21 février, pour annuler les sanctions. Le directeur général de l’Agence internationale de l’énergie atomique, chargée de surveiller la conformité de l’Iran, a averti que le temps presse « Il ne reste que quelques semaines » pour sauver JCPOA.

Aussi sur rt.com Il ne reste que quelques semaines pour sauver l’accord nucléaire iranien, selon le chef de l’AIEA

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!