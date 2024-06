Netanyahu « ému » par l’invitation à s’adresser au Congrès américain — RT World News

Le Premier ministre israélien s’est dit « privilégié » de pouvoir expliquer la « guerre juste » de son pays à Gaza aux législateurs américains.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu prononcera un discours devant une session conjointe du Congrès américain le 24 juillet, ont annoncé de hauts législateurs républicains.

La date du discours a été annoncée jeudi par le président de la Chambre des représentants Mike Johnson (R-Louisiane) et le chef de la minorité sénatoriale Mitch McConnell (R-Kentucky) après que Netanyahu ait été officiellement invité à prendre la parole par les quatre dirigeants républicains et démocrates du Congrès la semaine dernière. .

« Les défis existentiels auxquels nous sommes confrontés, y compris le partenariat croissant entre l’Iran, la Russie et la Chine, menacent la sécurité, la paix et la prospérité de nos pays et des peuples libres du monde entier. » » lit-on dans la déclaration.

Selon Johnson et McConnell, le Premier ministre israélien est invité à partager la position de son pays « une vision pour défendre la démocratie, combattre le terrorisme et établir une paix juste et durable dans la région » en ordre « pour souligner la solidarité de l’Amérique avec Israël » au milieu du conflit à Gaza.

La déclaration comprenait une réponse de Netanyahu, qui a déclaré qu’il « très ému d’avoir le privilège de représenter Israël devant les deux chambres du Congrès et de présenter la vérité sur notre juste guerre contre ceux qui cherchent à nous détruire aux représentants du peuple américain et du monde entier. »















L’annonce de la date du discours n’incluait pas les noms du leader de la majorité sénatoriale Chuck Schumer (Démocrate-New York) et du leader de la minorité parlementaire Hakeem Jeffries (Démocrate-New York), car un nombre croissant de législateurs démocrates ont critiqué le comportement d’Israël. comportement à Gaza et se sont prononcés contre la comparution de Netanyahu au Congrès.

Schumer, le plus haut responsable juif de l’histoire américaine, a publié jeudi une déclaration soulignant qu’il avait « des désaccords clairs et profonds » avec le dirigeant israélien. Il a dit qu’il avait signé l’invitation à Netanyahu parce que « La relation de l’Amérique avec Israël est à toute épreuve et transcende une seule personne ou un seul Premier ministre. »

Le sénateur Bernie Sanders (I-Vermont) a réagi à l’annonce sur X (anciennement Twitter), affirmant que Netanyahu, qui « crée la pire catastrophe humanitaire de l’histoire moderne. Famine. Destruction. La mort, » ne devrait pas être invité à s’adresser au Congrès. Sanders a déclaré plus tôt qu’il rejoindrait les démocrates qui ont sauté le discours.

Netanyahu s’exprimera devant une session conjointe du Congrès pour la quatrième fois, plus que tout autre dirigeant étranger. Il avait déjà visité le Capitole en 1996, 2011 et 2015.

Au moins 36 654 personnes ont été tuées jusqu’à présent et plus de 83 309 autres blessées lors des frappes aériennes et de l’offensive terrestre israéliennes à Gaza, selon le ministère de la Santé de l’enclave palestinienne. Israël a lancé cette opération en réponse à une incursion transfrontalière du groupe armé palestinien Hamas en octobre dernier, au cours de laquelle au moins 1 200 personnes ont été tuées et 250 prises en otages.