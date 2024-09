Netanyahu donne une opinion radicalement différente sur les espoirs de l’administration Biden concernant un accord sur Gaza

WASHINGTON — L’administration Biden et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu étaient en profond désaccord jeudi sur perspectives de parvenir à un accord pour un cessez-le-feu à Gaza et la libération des otages, Netanyahu déclarant qu’il était « exactement inexact » de dire qu’une percée était proche.

« Il n’y a pas d’accord en préparation », a déclaré Netanyahu dans une interview à « Fox and Friends ». Son scepticisme public intervient alors que des responsables américains ont déclaré qu’ils travaillaient sur une proposition révisée pour résoudre les différends restants entre les dirigeants israéliens et du Hamas après La découverte de six otages morts ce week-end a ajouté un caractère d’urgence aux pourparlers.

Le porte-parole de la sécurité nationale, John Kirby, a réitéré jeudi que seuls les désaccords sur les « détails de mise en œuvre » d’une proposition de cessez-le-feu devaient être résolus.

« J’ai entendu ce que le Premier ministre a dit. Je ne vais pas me lancer dans des échanges avec lui en public », a déclaré Kirby aux journalistes. « Nous croyons toujours, même si c’est incroyablement difficile… s’il y a un compromis, s’il y a un leadership, nous pouvons encore y arriver. »

L’équipe du président Joe Biden, une administration boiteuse deux mois avant les électionsa projeté un certain optimisme cet été alors qu’il travaille avec ses collègues médiateurs, l’Égypte et le Qatar, pour tenter d’amener Israël et le Hamas à accepter une trêve dans la région. 11 mois de guerre à GazaL’accord prévoit la libération d’un plus grand nombre d’otages capturés par le Hamas lors de son attaque du 7 octobre contre Israël, y compris des Américains, en échange de prisonniers palestiniens, l’un des principaux points de friction.

Des responsables américains ont déclaré que dans les jours précédant la récupération par les forces israéliennes des corps de six otages récemment tués, dont L’israélo-américain Hersh Goldberg-Polinque les dirigeants israéliens et du Hamas pourraient signer un accord dès la fin de cette semaine.

« Je suis optimiste. C’est loin d’être terminé. Il reste juste quelques problèmes. Je pense que nous avons une chance », a déclaré Biden aux journalistes vendredi dernier.

Avant cela, Netanyahou campait sur ses positions, ajoutant des conditions qui rendent difficile la conclusion d’un accord avant les élections américaines. Son gouvernement d’extrême droite a publiquement donné la priorité, pour la première fois en juillet – des mois après le début des négociations – à une demande pour que les forces israéliennes maintiennent leur présence dans un État palestinien occupé. zone tampon le long de la frontière entre Gaza et l’ÉgypteNetanyahu affirme que cette mesure est nécessaire pour empêcher le Hamas de faire entrer des armes en contrebande dans le territoire palestinien.

« Demander à Israël de faire des concessions après ce meurtre, c’est envoyer un message au Hamas : tuez davantage d’otages, vous obtiendrez davantage de concessions », a déclaré M. Netanyahu jeudi. « Ce n’est pas la bonne chose à faire, et je pense que l’opinion publique israélienne est massivement unie contre cela. »

Les familles des otages ont accusé Netanyahou de bloquer un accord et de sacrifier potentiellement leurs proches pour garder la bande frontalière, appelée le corridor de Philadelphie. Des centaines de milliers d’Israéliens sont descendus dans la rueappelant à un accord et affirmant que le temps presse pour ramener les otages vivants.

Netanyahu a rejeté les critiques selon lesquelles sa gestion de la guerre et des négociations de cessez-le-feu était motivée par des raisons politiques et a déclaré qu’il pensait que seule une forte pression sur le Hamas le forcerait à faire des concessions.

L’administration Biden a souligné que son allié Israël soutenait les négociations et que le Hamas bloquait tout accord. Cette semaine, cependant, Biden a répondu « non » lorsqu’on lui a demandé si Netanyahou faisait suffisamment d’efforts dans les négociations.

« Nous voyons à maintes reprises qu’Israël accepte certaines conditions », a déclaré Shira Efron, conseillère politique au Israel Policy Forum, un organisme basé aux Etats-Unis qui analyse les relations israélo-palestiniennes. « Il ne dit pas non, il accepte certaines conditions, mais il dit ensuite : « Oui, mais à ces conditions ». »

« Ces déclarations publiques qui interviennent après ce qui semble être un accord… font essentiellement dérailler l’accord », a déclaré Efron.

Randa Slim, chercheuse principale au centre de recherche du Middle East Institute basé aux États-Unis, a déclaré qu’elle considérait les discussions comme étant entre les États-Unis et Netanyahu, et que « dans cette négociation bilatérale, je vois Netanyahu avoir le dessus ».

Les Etats-Unis, l’Egypte et d’autres pays arabes ont émis des objections à une présence israélienne durable dans le corridor de Philadelphie. Le Hamas estime que la position israélienne est en violation de l’appel à quitter les zones densément peuplées de Gaza qui figure dans la proposition de pont.

Des responsables américains affirment que les responsables israéliens, y compris Netanyahu, se sont montrés plus ouverts aux négociations lors de discussions privées que dans leurs déclarations publiques.

Un haut responsable de l’administration américaine a déclaré mercredi aux journalistes qu’Israël et le Hamas s’étaient mis d’accord sur 14 des 18 paragraphes de l’accord. la proposition de pontIl y a des divergences techniques sur un paragraphe et des divergences plus profondes sur trois paragraphes. Le responsable s’est exprimé sous couvert d’anonymat pour discuter des négociations.

Ces trois paragraphes en question se concentrent sur l’échange d’otages capturés par le Hamas et sur le nombre de prisonniers palestiniens qui seraient libérés au cours de ce qui est censé être un cessez-le-feu d’au moins six semaines.

Parmi les prisonniers palestiniens qui seront libérés dans la phase initiale de l’accord figurent des prisonniers qui purgent des peines de prison à vie dans les prisons israéliennes. Le responsable a déclaré que le différend sur le ratio prisonniers/otages à échanger s’est encore compliqué avec la mort récente des six otages.

Pour chaque otage, un certain nombre de prisonniers palestiniens devaient être libérés. Désormais, « il y a simplement moins d’otages dans le cadre de l’accord de la première phase », a déclaré le responsable.

Netanyahu a déclaré qu’ils discutaient encore du nombre de prisonniers à libérer pour chaque otage, de la liste des prisonniers à libérer et de la question de savoir s’ils seront autorisés à rentrer chez eux ou s’ils devront partir.

Les États-Unis et d’autres espèrent qu’un cessez-le-feu apaiserait les tensions qui menacer d’un conflit régional plus largenotamment les combats entre Israël et les militants du Hezbollah au Liban voisin.

Les attaques du Hezbollah et d’autres groupes soutenus par l’Iran se sont multipliées depuis l’attaque du 7 octobre, au cours de laquelle quelque 1 200 personnes ont été tuées. Les militants ont également pris environ 250 personnes en otage, dont une centaine se trouvent toujours à Gaza, dont un tiers seraient mortes.

L’offensive israélienne en réponse a tué plus de 40 000 Palestiniens, selon le ministère de la Santé de Gaza, qui ne fait pas de distinction entre civils et combattants dans son décompte.

En ce qui concerne un accord, « nous sommes pragmatiques et nous pensons avoir fait d’immenses progrès au cours des derniers mois pour mettre en place la structure de l’accord », a déclaré Kirby.

Les journalistes de l’AP, Zeke Miller et Matthew Lee, ont contribué à cet article depuis Washington.