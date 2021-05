Netanyahu dit qu’il n’y a pas de fin claire en vue.

S’exprimant dimanche sur Face The Nation de CBS, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré qu’il n’y avait pas de fin claire en vue à la violence entre Israël et les Palestiniens dans la bande de Gaza.

« Nous ferons tout ce qu’il faut pour rétablir l’ordre et le calme », ​​a-t-il déclaré, ajoutant: « Cela prendra du temps. »

M. Netanyahu a défendu les bombardements et les bombardements de Gaza par sa nation, qui, selon les autorités palestiniennes, ont tué au moins 192 personnes, dont 58 enfants. Au moins 10 personnes en Israël sont mortes dans des attaques à la roquette tirées depuis Gaza, le territoire contrôlé par le groupe militant Hamas.

Israël a fait face à une large condamnation de la part des organisations de presse internationales pour avoir fait sauter samedi un bâtiment abritant les bureaux d’organisations internationales de médias, notamment l’Associated Press et Al Jazeera. Les forces israéliennes ont averti avant l’attaque et aucune victime n’a été signalée.

Les responsables israéliens ont affirmé que le bâtiment abritait des ressources militaires pour le Hamas. S’exprimant dimanche, M. Netanyahu n’a fourni aucune preuve claire à l’appui de cette affirmation et n’a pas non plus confirmé s’il avait présenté des preuves de cette affirmation lors d’une conversation avec M. Biden.