Netanyahu dit qu’Erdogan de Turquie accepte de rétablir les relations

TEL AVIV, Israël (AP) – Israël et la Turquie ont convenu jeudi d’un nouveau départ dans leurs relations, selon le bureau de l’ancien Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. Les relations entre les anciens alliés sont devenues glaciales sous le mandat de Netanyahu. On s’attend maintenant à ce qu’il revienne bientôt au pouvoir à la tête du gouvernement israélien le plus à droite de tous les temps.

Les relations étaient déjà en voie de guérison sous le Premier ministre sortant Yair Lapid qui a rencontré le président turc Recep Tayyip Erdogan à New York en septembre, la première rencontre entre les dirigeants des pays en 14 ans.

Mais les relations d’Erdogan avec Israël sous Netanyahu étaient particulièrement glaciales, en particulier à cause des guerres récurrentes contre les dirigeants militants du Hamas à Gaza et du raid de la flottille de Gaza en 2010 par l’armée israélienne, également sous le règne de Netanyahu.

Erdogan avait montré une volonté de liens plus chaleureux depuis que Netanyahu a été évincé après 12 années consécutives au pouvoir l’année dernière. La déclaration de jeudi a signalé que les liens pourraient continuer à s’améliorer sous Netanyahu.

Le bureau de Netanyahu a déclaré qu’il s’était engagé à coopérer et à recommencer lors d’un appel téléphonique entre les deux dirigeants jeudi. Netanyahu est en train d’essayer de former un gouvernement après les élections nationales du début du mois.

« Les deux dirigeants ont convenu de travailler ensemble pour lancer une nouvelle ère dans les relations entre la Turquie et Israël », selon un communiqué du bureau de Netanyahu.

Il n’y a eu aucun commentaire immédiat du bureau d’Erdogan.

Au fil des années de relations tendues, Erdogan a été un critique virulent de la politique israélienne envers les Palestiniens. Israël, à son tour, s’est opposé à l’adhésion de la Turquie au Hamas.

Les alliés régionaux autrefois proches ont retiré leurs ambassadeurs respectifs en 2010, après que les forces israéliennes ont pris d’assaut une flottille à destination de Gaza transportant de l’aide humanitaire pour les Palestiniens qui a brisé un blocus israélien. L’incident a entraîné la mort de neuf militants turcs.

Mais à la suite de la visite d’État du président israélien Isaac Herzog en Turquie en mars et d’autres signes de dégel, les deux pays ont convenu d’échanger des ambassadeurs. Ils partagent encore divers intérêts stratégiques, dont celui de contenir l’Iran.

Tia Goldenberg, l’Associated Press