Netanyahu dit ne pas chercher à « occuper » Gaza mais à la « démilitariser » | Conflit israélo-palestinien Actualités

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré que son pays n’avait pas l’intention « d’occuper » ou de gouverner Gaza après la fin de sa guerre avec le Hamas, mais que l’enclave devait être « démilitarisée, déradicalisée et reconstruite ».

Dans une interview accordée à Fox News diffusée jeudi, Netanyahu a déclaré qu’Israël devrait trouver un « gouvernement civil » pour gouverner l’enclave, dirigée par le Hamas depuis 2006, sans préciser qui formerait un tel organe.

« Nous ne cherchons pas à gouverner Gaza, nous ne cherchons pas à l’occuper. Mais nous cherchons à lui donner, ainsi qu’à nous, un avenir meilleur… et cela nécessite de vaincre le Hamas », a-t-il déclaré. “J’ai fixé des objectifs, je n’ai pas fixé de calendrier car cela peut prendre plus de temps.”

Cependant, Gaza est déjà considérée comme un territoire occupé car Israël contrôle totalement ses frontières, son espace aérien et ses eaux territoriales, bien qu’il ait officiellement retiré ses forces et ses colons de l’enclave en 2005. En 2007, Israël a commencé à imposer un blocus étouffant sur le territoire. qu’il avait conquis avec d’autres territoires palestiniens – Jérusalem-Est occupée et la Cisjordanie – lors de la guerre de 1967.

Alors qu’Israël prétend que le retrait de 2005 marque la fin de l’occupation, des experts en droit international, comme l’ancien rapporteur spécial de l’ONU, Michael Lynk, soutiennent qu’elle n’a jamais pris fin puisque l’armée israélienne continue d’exercer un « contrôle effectif » sur le territoire.

Dans son entretien, Netanyahu a déclaré qu’une « force crédible » serait nécessaire pour entrer dans Gaza afin de « tuer les tueurs » et « empêcher la réémergence d’une entité similaire au Hamas ».

Les commentaires de Netanyahu interviennent quelques jours après qu’il ait déclaré qu’Israël assumerait la responsabilité de la sécurité de Gaza pour une « période indéterminée » après la fin de sa guerre avec le Hamas, ce qui a suscité une réaction de la part des États-Unis.

Mardi, le porte-parole de la sécurité nationale de la Maison Blanche, John Kirby, a déclaré que le président Joe Biden ne pensait pas que réoccuper Gaza serait la « bonne chose à faire ».

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a déclaré mercredi que les conditions d’une « paix et d’une sécurité durables » incluraient « l’absence de réoccupation de Gaza après la fin du conflit ».

Les responsables israéliens ont déclaré que les commentaires de Netanyahu sur la gestion de la sécurité de Gaza ne suggéraient pas qu’Israël assumerait le contrôle administratif de l’enclave, mais les déclarations contradictoires de hauts membres du gouvernement, dont le ministre de la Défense Yoav Gallant, ont semé la confusion sur ses plans.

Des responsables américains ont précédemment suggéré que l’Autorité palestinienne devrait gouverner Gaza après la guerre, ce qui, selon le président palestinien Mahmoud Abbas, ne serait possible que dans le cadre d’une solution politique qui restituerait les territoires conquis par Israël lors de la guerre israélo-arabe de 1967.

Netanyahu a réitéré jeudi son opposition à un cessez-le-feu avec le Hamas, alors que l’administration Biden a annoncé que son allié avait accepté des pauses quotidiennes de quatre heures dans les combats pour permettre aux civils de fuir les hostilités.

« Un cessez-le-feu avec le Hamas signifie une capitulation face au Hamas, une capitulation face au terrorisme », a déclaré Netanyahu, ajoutant que l’armée israélienne se comportait « exceptionnellement bien » et poursuivrait sa campagne « aussi longtemps qu’il le faudrait ».

Israël a promis d’éliminer le Hamas en réponse aux attaques du groupe armé contre le pays le 7 octobre, qui, selon les responsables israéliens, ont tué 1 405 personnes, pour la plupart des civils.

Le bombardement israélien de Gaza a tué au moins 10 569 Palestiniens, dont 4 324 enfants, selon le ministère de la Santé de l’enclave.