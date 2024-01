Netanyahu dit avoir déclaré aux États-Unis qu’il s’opposerait à l’État palestinien dans tout scénario d’après-guerre

JERUSALEM (AP) – Premier ministre Benjamin Netanyahou Jeudi, il a rejeté les appels américains visant à réduire l’offensive militaire israélienne dans la bande de Gaza ou à prendre des mesures en faveur de la création d’un État palestinien après la guerre, suscitant immédiatement une réprimande de la Maison Blanche.

Les échanges tendus reflètent ce qui est devenu un large fossé entre les deux alliés sur la portée de l’accord. La guerre d’Israël et ses projets pour l’avenir du territoire assiégé.

“Nous voyons évidemment les choses différemment”, a déclaré le porte-parole de la sécurité nationale de la Maison Blanche, John Kirby.

Netanyahu a pris la parole juste un jour après que le secrétaire d’État américain Antony Blinken a déclaré qu’Israël n’aurait jamais de « véritable sécurité » sans une voie vers l’indépendance palestinienne. Plus tôt cette semaine, la Maison Blanche a également annoncé que c’était le “bon moment” pour qu’Israël diminue l’intensité de son offensive militaire dévastatrice à Gaza.

Lors d’une conférence de presse télévisée à l’échelle nationale, Netanyahu a adopté un ton de défi, affirmant à plusieurs reprises qu’Israël ne mettrait pas fin à son offensive tant qu’il n’aurait pas atteint ses objectifs de destruction du groupe militant Hamas à Gaza et de rapatriement de tous les otages restants détenus par le Hamas.

Il a rejeté les affirmations d’un nombre croissant de critiques israéliens selon lesquelles ces objectifs ne sont pas réalisables, promettant d’aller de l’avant pendant plusieurs mois. « Nous ne nous contenterons pas d’une victoire absolue », a déclaré Netanyahu.

Israël a lancé l’offensive après une attaque transfrontalière sans précédent du Hamas le 7 octobre qui a tué 1 200 personnes et pris quelque 250 autres en otages. Selon Israël, environ 130 otages resteraient en captivité au Hamas. La guerre a attisé les tensions dans la région, menaçant de déclencher d’autres conflits.

L’assaut d’Israël, l’une des campagnes militaires les plus meurtrières et les plus destructrices dans l’histoire récente, a tué près de 25 000 Palestiniens, selon les autorités sanitaires de Gaza, provoqué des destructions généralisées et déraciné de leurs foyers plus de 80 % des 2,3 millions d’habitants du territoire.

Le coût exorbitant de la guerre a conduit à des appels croissants de la communauté internationale pour mettre un terme à l’offensive. Après avoir initialement apporté un soutien total à Israël au début de la guerre, les États-Unis, l’allié le plus proche d’Israël, ont commencé à exprimer des réserves et ont exhorté Netanyahu à exposer sa vision pour Gaza d’après-guerre.

Les États-Unis ont déclaré que l’Autorité palestinienne internationalement reconnue, qui gouverne les zones semi-autonomes de Cisjordanie occupée par Israël, devrait être « revitalisée » et revenir à Gaza. Le Hamas a chassé l’autorité de Gaza en 2007.

Les États-Unis ont également appelé à des mesures en faveur de la création d’un État palestinien. Les Palestiniens cherchent à établir leur État à Gaza, en Cisjordanie et à Jérusalem-Est. Ces zones ont été conquises par Israël en 1967.

S’exprimant mercredi au Forum économique mondial de Davos, en Suisse, Blinken a déclaré que la solution à deux États était le meilleur moyen de protéger Israël, d’unifier les pays arabes modérés et d’isoler l’ennemi juré d’Israël, l’Iran.

Sans une « voie vers un État palestinien », a-t-il déclaré, Israël n’obtiendrait pas « une véritable sécurité ».

Lors de la même conférence, le ministre saoudien des Affaires étrangères a déclaré que le royaume était prêt à établir des relations complètes avec Israël dans le cadre d’un accord politique plus large. « Mais cela ne peut se produire que par la paix pour les Palestiniens, par un État palestinien », a-t-il déclaré.

Netanyahu, qui dirige un gouvernement d’extrême droite opposé à la création d’un État palestinien, a réitéré son opposition de longue date à une solution à deux États. Il a déclaré qu’un État palestinien deviendrait une rampe de lancement pour des attaques contre Israël.

Il a déclaré qu’Israël « doit exercer un contrôle de sécurité sur l’ensemble du territoire situé à l’ouest du Jourdain », ajoutant : « Cela entre en conflit avec l’idée de souveraineté. Que pouvons-nous faire ? »

« Je dis cette vérité à nos amis américains et j’ai mis un frein à la tentative de nous contraindre à une réalité qui mettrait en danger l’État d’Israël », a-t-il déclaré.

Ces commentaires ont suscité une réprimande immédiate de la part de la Maison Blanche. Kirby a déclaré que le président Joe Biden « ne cesserait pas de travailler » en faveur d’une solution à deux États.

Avant le 7 octobre, la société israélienne était amèrement divisée sur le projet de refonte judiciaire de Netanyahu. Depuis l’attaque, le pays s’est rallié à la guerre. Mais des divisions ont de nouveau commencé à apparaître sur la manière dont Netanyahu a géré la guerre.

Les familles des otages et leurs nombreux partisans ont appelé à un nouveau cessez-le-feu qui pourrait les ramener chez eux. Le Hamas a libéré plus de 100 otages en échange de prisonniers palestiniens lors d’un cessez-le-feu d’une semaine en novembre.

Des dizaines de personnes ont assisté à un sombre rassemblement à Tel Aviv en solidarité avec la famille de Kfir Bibas, le plus jeune otage israélien, à l’occasion de son premier anniversaire. Le nourrisson aux cheveux roux et son frère Ariel, âgé de 4 ans, ont été pris en otage avec leur mère, Shiri, et leur père, Yarden. Tous les quatre restent en captivité.

Les commentateurs ont commencé à se demander si les objectifs de Netanyahu étaient réalistes, étant donné la lenteur de l’offensive et les critiques internationales croissantes, notamment les accusations de génocide devant la Cour mondiale de l’ONU, qu’Israël nie avec véhémence.

Les opposants de Netanyahu l’accusent de retarder toute discussion sur les scénarios d’après-guerre pour éviter des enquêtes imminentes sur les échecs gouvernementaux, maintenir sa coalition intacte et reporter les élections. Les sondages montrent que la popularité de Netanyahu, jugé pour corruption, a chuté pendant la guerre.

DES MÉDICAMENTS À DESTINATION DES OTAGES ENTRENT À GAZA

On ne savait pas jeudi si les médicaments entrés sur le territoire dans le cadre d’un accord négocié par la France et le Qatar avaient été distribués à des dizaines d’otages atteints de maladies chroniques et détenus par le Hamas.

Cet accord était le premier négocié entre les parties belligérantes depuis novembre. L’accord comprend également d’importantes expéditions de médicaments, de nourriture et d’aide humanitaire pour les civils palestiniens.

Le Qatar a confirmé mercredi soir que les médicaments étaient entrés dans la bande de Gaza, mais il n’était pas encore clair s’ils avaient été distribués aux otages, qui sont détenus dans des lieux secrets, notamment des bunkers souterrains.

Le Comité international de la Croix-Rouge, qui a contribué à faciliter la libération des otages, a déclaré qu’il n’était pas impliqué dans la distribution des médicaments.

COMBATS À GAZA

Le Hamas a continué à riposter à travers Gaza, même dans les zones les plus dévastées, et lancer des roquettes sur Israël. Il affirme qu’il ne libérera plus d’otages tant qu’il n’y aura pas un cessez-le-feu permanent, ce qu’Israël et les États-Unis, son principal allié, ont exclu.

Des centaines de milliers de Palestiniens ont obéi aux ordres d’évacuation israéliens et se sont rassemblés dans le sud de Gaza, où les abris gérés par les Nations Unies débordent et où d’immenses camps de tentes ont été érigés.

Israël a continué de frapper ce qu’il considère comme des cibles militantes dans toutes les régions de Gaza, tuant souvent des femmes et des enfants. Jeudi matin, les médecins ont déclaré qu’une frappe aérienne israélienne sur une maison avait tué 16 personnes, dont la moitié étaient des enfants, dans la ville de Rafah, au sud de Gaza.

Israël impute le nombre élevé de morts civiles au Hamas parce qu’il combat dans des zones résidentielles denses. Israël affirme que ses forces ont tué environ 9 000 militants, sans fournir de preuves, et que 193 de ses propres soldats ont été tués depuis le début de l’offensive terrestre à Gaza.

Jeudi, l’armée israélienne a déclaré avoir détruit « le cœur » de l’industrie de fabrication d’armes du Hamas, près d’une route majeure nord-sud dans le centre de Gaza. Le complexe comprend des usines d’armement et un vaste réseau de tunnels utilisés pour expédier des armes à travers Gaza.

LA GUERRE SE RÉPERSISTE DANS TOUTE LA RÉGION

La guerre s’est propagée à tout le Moyen-Orient, avec des groupes soutenus par l’Iran attaquant des cibles américaines et israéliennes. Combats de faible intensité entre Israël et les militants du Hezbollah au Liban menace d’éclater en guerre totaleet les rebelles Houthis au Yémen continuer à cibler transport maritime international malgré les frappes aériennes menées par les États-Unis.

L’armée israélienne a déclaré avoir tiré jeudi un intercepteur sur une « cible aérienne suspecte » – probablement un drone ou un missile – s’approchant au-dessus de la mer Rouge, déclenchant les sirènes de raid aérien dans la ville d’Eilat, dans le sud du pays. Les Houthis ont lancé drones et missiles vers Israël qui ont pour la plupart échoué ou ont été interceptés et abattus.

Pendant ce temps, l’Iran a lancé une série d’attaques de missiles ciblant ce qu’il décrit comme une base d’espionnage israélienne en Irak et des bases militantes en Syrie.

Jobain a fait un reportage depuis Rafah, dans la bande de Gaza, et Jeffery depuis Londres. L’écrivain d’Associated Press Bassem Mroue à Beyrouth a contribué à ce rapport.

