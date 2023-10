Le Premier ministre a qualifié la bataille contre le Hamas de « deuxième guerre d’indépendance » d’Israël. L’armée israélienne a lancé la “Deuxième étape” de guerre contre les militants du Hamas à Gaza, a déclaré le Premier ministre Benjamin Netanyahu dans un discours télévisé samedi soir, tout en avertissant les citoyens de se préparer à une longue lutte à venir.

“Au cours des premières semaines de la guerre, nous avons lancé des frappes aériennes massives qui ont porté un coup sévère à l’ennemi… Nous avons éliminé de nombreux terroristes”, a déclaré le Premier ministre dans son discours aux Israéliens. En trois semaines de raids aériens israéliens, le bilan des morts à Gaza a dépassé les 8 000 personnes, «dont la moitié sont des enfants», » a déclaré dimanche à l’AFP le ministère de la Santé de l’enclave palestinienne contrôlée par le Hamas. On ne sait toujours pas combien de victimes étaient de véritables combattants.

« Cependant, nous ne sommes qu’au début du chemin. La bataille dans la bande de Gaza sera difficile et longue. » Netanyahu a mis en garde, tout en soulignant que « C’est notre deuxième guerre d’indépendance. C’est notre mission, notre but dans la vie, et ensemble nous vaincrons. »

En savoir plus

La guerre entre dans une « nouvelle phase » – ministre israélien de la Défense

L’expansion de ses opérations par Tsahal intervient près de trois semaines après que les militants du Hamas ont lancé une attaque surprise contre l’État juif, frappant les villes israéliennes avec des roquettes et attaquant les colonies proches de la frontière avec Gaza. Environ 1 400 Israéliens ont été tués depuis le début de la guerre et plus de 200 ont été pris en otages, selon les autorités israéliennes.

« Hier soir, des forces terrestres supplémentaires sont entrées dans Gaza, marquant le début de la deuxième étape de la guerre, dont le but est de détruire les capacités militaires et politiques du Hamas et de ramener nos citoyens kidnappés » » a déclaré Netanyahu. En savoir plus

Un responsable du Hamas révèle à RT les conditions de la libération des otages

Les avions de guerre israéliens ont pilonné Gaza avec des frappes aériennes tout au long des nuits de vendredi et samedi, tandis que des troupes terrestres et blindées étaient lancées dans le cadre d’une incursion significative dans l’enclave palestinienne. Il n’est toutefois pas clair si le processus en cours “étendu” les opérations terrestres seront suivies d’une invasion plus importante. Certains craignent qu’une invasion à grande échelle puisse entraîner de lourdes pertes israéliennes et déclencher une escalade avec d’autres acteurs régionaux, tels que le mouvement Hezbollah libanais. Le ministre de la Défense Yoav Gallant a également déclaré samedi qu’Israël avait « est passé à une nouvelle phase de la guerre » et a déclaré que les opérations terrestres à Gaza se poursuivraient “jusqu’à ce que de nouveaux ordres soient donnés.”

Suivez les MISES À JOUR EN DIRECT pour plus d’informations