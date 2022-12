Netanyahu d’Israël s’engage à étendre les colonies de Cisjordanie – National

Mercredi, le nouveau gouvernement radical de Benjamin Netanyahu a placé l’expansion des implantations en Cisjordanie en tête de sa liste de priorités, promettant de légaliser des dizaines d’avant-postes construits illégalement et d’annexer le territoire occupé dans le cadre de son accord de coalition avec ses alliés ultranationaux.

Les accords de coalition, publiés un jour avant l’entrée en fonction du gouvernement, comprenaient également un langage approuvant la discrimination contre les personnes LGBTQ pour des motifs religieux, des réformes judiciaires controversées, ainsi que des allocations généreuses pour les hommes ultra-orthodoxes qui préfèrent étudier au lieu de travailler. .

Le paquet a jeté les bases de ce qui devrait être un début orageux pour le gouvernement de Netanyahu et pourrait le mettre en contradiction avec une grande partie du public israélien et les alliés les plus proches d’Israël à l’étranger.

Sa longue liste de lignes directrices était guidée par un engagement à “faire avancer et développer la colonisation dans toutes les parties de la terre d’Israël”, y compris “Judée et Samarie”, les noms bibliques de la Cisjordanie.

Israël a capturé la Cisjordanie en 1967 avec la bande de Gaza et Jérusalem-Est. Les Palestiniens cherchent la Cisjordanie comme le cœur d’un futur État indépendant. Au cours des décennies qui ont suivi, Israël y a construit des dizaines de colonies juives qui abritent aujourd’hui environ 500 000 Israéliens vivant aux côtés d’environ 2,5 millions de Palestiniens.

La plupart de la communauté internationale considère les implantations israéliennes en Cisjordanie comme illégales et comme un obstacle à la paix avec les Palestiniens. Les États-Unis ont déjà mis en garde le nouveau gouvernement contre toute mesure susceptible de saper les espoirs décroissants d’établissement d’un État palestinien indépendant.

Le nouveau gouvernement de Netanyahu – le plus religieux et le plus dur de l’histoire d’Israël – est composé de partis ultra-orthodoxes, une faction religieuse ultranationaliste d’extrême droite affiliée au mouvement des colons de Cisjordanie et à son parti Likoud. Il doit prêter serment jeudi.

Plusieurs des principaux alliés de Netanyahu, dont la plupart du parti sioniste religieux, sont des colons ultranationalistes de Cisjordanie.

Dans l’accord de coalition entre le Likud et le sionisme religieux, Netanyahu s’engage à légaliser les avant-postes sauvages de colonies considérés comme illégaux même par le gouvernement israélien. Il promet également d’annexer la Cisjordanie “tout en choisissant le moment et en tenant compte des intérêts nationaux et internationaux de l’État d’Israël”.

Une telle décision aliénerait une grande partie du monde et donnerait un nouveau carburant aux critiques qui comparent les politiques israéliennes en Cisjordanie à l’Afrique du Sud de l’apartheid.

L’accord accorde également des faveurs à Itamar Ben-Gvir, un politicien d’extrême droite qui sera en charge de la police nationale en tant que nouveau ministre de la Sécurité nationale.

Il comprend un engagement à étendre et à augmenter considérablement le financement du gouvernement pour les colonies israéliennes dans la ville divisée d’Hébron en Cisjordanie, où une minuscule communauté juive ultranationaliste vit dans des quartiers fortement fortifiés au milieu de dizaines de milliers de Palestiniens. Ben-Gvir vit dans une colonie voisine.

L’accord comprend également une clause s’engageant à modifier les lois anti-discrimination du pays pour permettre aux entreprises de refuser de servir les gens “en raison d’une croyance religieuse”.

La législation a suscité l’indignation plus tôt cette semaine lorsque des membres du parti de Ben-Gvir ont déclaré que la loi pourrait être utilisée pour refuser des services aux personnes LGBTQ. Netanyahu a déclaré qu’il ne laisserait pas passer la loi, mais a néanmoins laissé la clause dans l’accord de coalition.

Parmi ses autres changements, le placement de Bezalel Smotrich, un dirigeant des implantations qui dirige le parti du sionisme religieux, à un poste ministériel nouvellement créé supervisant la politique d’implantation en Cisjordanie.

Dans un éditorial publié dans le Wall Street Journal, Smotrich a déclaré qu’il n’y aurait pas de “changement du statut politique ou juridique” de la Cisjordanie, indiquant que l’annexion n’aurait pas lieu immédiatement.

Mais il a critiqué le “gouvernement militaire irresponsable” qui contrôle des aspects clés de la vie des colonies israéliennes – tels que la construction, l’expansion et les projets d’infrastructure. Smotrich, qui sera également ministre des Finances, devrait faire pression pour étendre la construction et le financement des colonies tout en étouffant le développement palestinien dans le territoire.

Netanyahu et ses alliés ont également convenu de faire adopter des changements destinés à remanier le système juridique du pays – avant tout un projet de loi qui permettrait au Parlement d’annuler les décisions de la Cour suprême à la majorité simple de 61 législateurs. Les critiques disent que la loi sapera les freins et contrepoids du gouvernement et érodera une institution démocratique essentielle.

Netanyahu revient au pouvoir après avoir été évincé de ses fonctions l’année dernière après avoir été Premier ministre de 2009 à 2021.

Deux de ses principaux ministres – le nouveau ministre de l’Intérieur Aryeh Deri et Ben-Gvir – ont un casier judiciaire. Deri, qui a purgé une peine de prison en 2002 pour corruption, a plaidé coupable de fraude fiscale plus tôt cette année, et Netanyahu et sa coalition ont adopté une loi cette semaine pour lui permettre de servir en tant que ministre malgré sa condamnation. Ben-Gvir a été reconnu coupable en 2009 d’incitation au racisme et de soutien à une organisation terroriste.

Les partenaires de Netanyahu recherchent des réformes politiques généralisées qui pourraient aliéner de larges pans du public israélien, augmenter les tensions avec les Palestiniens et mettre le pays sur une trajectoire de collision avec les États-Unis et la communauté juive américaine.

L’administration Biden a déclaré qu’elle s’opposait fermement à l’expansion des colonies et a réprimandé le gouvernement israélien pour cela dans le passé.

Plus tôt mercredi, la figure de proue du président israélien a exprimé sa “profonde inquiétude” au sujet du nouveau gouvernement et de ses positions sur les droits des LGBTQ, le racisme et la minorité arabe du pays lors d’une rare réunion convoquée avec Ben-Gvir, l’un des membres les plus radicaux de la coalition.

Le bureau de Herzog a déclaré que le président avait exhorté Ben-Gvir à “calmer les vents orageux et à être attentif et à intérioriser les critiques”.

La plate-forme gouvernementale a également mentionné que les règles vaguement définies régissant les lieux saints, y compris le sanctuaire de Jérusalem connu des juifs sous le nom de mont du Temple et des musulmans sous le nom de complexe de la mosquée Al-Aqsa, resteraient les mêmes.

Ben-Gvir et d’autres politiciens du sionisme religieux avaient demandé que le “statu quo” soit modifié pour permettre la prière juive sur le site, une décision qui risquait d’attiser les tensions avec les Palestiniens. Le statut du site est l’épicentre émotionnel du conflit israélo-palestinien qui dure depuis des décennies.