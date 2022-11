Netanyahu d’Israël semble se diriger vers la victoire après le vote

TEL AVIV, Israël (AP) – L’ancien Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a semblé se diriger vers la victoire aux élections nationales de mercredi, avec plus des deux tiers des bulletins de vote montrant que les électeurs lui ont donné, ainsi qu’à ses alliés d’extrême droite, ce qui ressemble à une majorité stable dans le parlement du pays.

Les votes étaient toujours comptés et les résultats n’étaient pas définitifs. Mais si les indications préliminaires étaient correctes, Israël se dirigeait potentiellement vers l’un de ses gouvernements les plus à droite, soutenu par une forte présence du parti ultranationaliste du sionisme religieux, dont les membres utilisent une rhétorique incendiaire anti-arabe et anti-LGBTQ.

Les premiers résultats ont indiqué un déplacement continu vers la droite de l’électorat israélien, atténuant encore les espoirs de paix avec les Palestiniens et ouvrant la voie à un éventuel conflit avec l’administration Biden et les partisans d’Israël aux États-Unis.

Les premiers résultats ont également montré que Netanyahu avait vaincu ses détracteurs, qui ont affirmé qu’il n’était pas apte à gouverner pendant son procès pour corruption et ont refusé de siéger avec lui au gouvernement. Les partenaires de Netanyahu ont promis de l’aider à échapper à une condamnation.

« Nous sommes sur le point de remporter une très grande victoire », a déclaré Netanyahu, 73 ans, à ses partisans lors d’un rassemblement à Jérusalem tôt mercredi. “J’établirai un gouvernement nationaliste qui veillera sur tous les citoyens israéliens sans aucune exception.”

Les responsables électoraux ont travaillé toute la nuit pour comptabiliser les votes et mercredi matin, plus de 70% des bulletins de vote avaient été comptés. Le vote, comme les élections précédentes, a été serré, mais les premières indications ont montré que Netanyahu retournait au poste de Premier ministre avec une majorité ferme au parlement israélien de 120 sièges.

Alors que Netanyahu et ses alliés devraient gagner largement la majorité nécessaire pour former un gouvernement, la crise politique prolongée du pays pourrait se diriger vers une conclusion, mais le pays reste aussi divisé que jamais.

L’élection de mardi était la cinquième d’Israël en moins de quatre ans, toutes axées en grande partie sur l’aptitude de Netanyahu à gouverner. Jugé pour une multitude d’accusations de corruption, Netanyahu, qui a nié tout acte répréhensible, est considéré par ses partisans comme victime d’une chasse aux sorcières et vilipendé par ses opposants comme un escroc et une menace pour la démocratie.

Même si Netanyahu et ses alliés sortent victorieux, la formation d’un gouvernement de coalition pourrait encore prendre des semaines.

Netanyahu a été le Premier ministre israélien le plus ancien, gouvernant pendant 12 années consécutives – et 15 ans au total – avant d’être évincé l’année dernière par une coalition diversifiée dirigée par le centriste Yair Lapid, l’actuel Premier ministre par intérim.

Mais la coalition que Lapid a bricolée, qui comprenait le premier parti arabe à rejoindre un gouvernement, a été décimée par des luttes intestines et s’est effondrée après seulement un an au pouvoir. Ces partis étaient sur le point de remporter environ 50 sièges, selon les premiers résultats.

Lapid, s’adressant aux supporters tôt mercredi, a insisté sur le fait que la course n’était pas décidée.

“Jusqu’à ce que la dernière enveloppe soit comptée, rien n’est fini et rien n’est définitif”, a-t-il déclaré.

La meilleure performance de la soirée a été celle du sionisme religieux du législateur d’extrême droite Itamar Ben-Gvir, qui est devenu le troisième plus grand parti. Lors d’un rassemblement de campagne exclusivement masculin à Jérusalem, des hommes religieux portant des calottes juives et agitant des drapeaux israéliens ont dansé pour célébrer.

Ben-Gvir est un disciple d’un rabbin raciste, Meir Kahane, qui a été banni du parlement et dont le parti Kach a été qualifié de groupe terroriste par les États-Unis avant d’être assassiné à New York en 1990.

Le programme de Kahane appelait à interdire les mariages mixtes entre Arabes et Juifs, à retirer aux Arabes la citoyenneté israélienne et à expulser un grand nombre de Palestiniens.

Mais alors que Kahane était considéré comme un paria, Ben-Gvir est l’un des politiciens les plus populaires d’Israël, grâce à ses fréquentes apparitions dans les médias, son attitude enjouée, son talent pour détourner les critiques et ses appels à une ligne plus dure contre les Palestiniens à une époque de violents combats dans le Cisjordanie occupée. Les jeunes hommes ultra-orthodoxes comptent parmi ses plus fervents partisans.

Ben-Gvir vit dans la colonie intransigeante de Kiryat Arba en Cisjordanie et est un fervent partisan de la construction de colonies. Il a qualifié ses collègues arabes au parlement de « terroristes », a appelé à l’expulsion de ceux qui sont « déloyaux » et a récemment brandi une arme de poing dans un quartier palestinien tendu de Jérusalem alors qu’il appelait la police à tirer sur les lanceurs de pierres palestiniens.

Lors de la célébration, les partisans de Ben-Gvir ont scandé « Mort aux terroristes ».

“Nous voulons faire une séparation totale entre ceux qui sont fidèles à l’Etat d’Israël – et nous n’avons aucun problème avec eux – et ceux qui minent notre cher pays”, a-t-il déclaré.

Muhammad Shtayyeh, le Premier ministre palestinien, a déclaré que la montée de l’extrême droite israélienne était “un résultat naturel des manifestations croissantes d’extrémisme et de racisme dans la société israélienne”.

Si l’alliance Netanyahu finit par contrôler une majorité, Ben-Gvir et son chef de parti, Bezalel Smotrich, sont sûrs de mener une négociation difficile. Ben-Gvir a déclaré qu’il demanderait le poste au Cabinet pour superviser les forces de police israéliennes.

Les deux hommes ont également déclaré qu’ils chercheraient des réformes juridiques visant à affaiblir l’indépendance du pouvoir judiciaire et à donner au Parlement le pouvoir d’annuler les décisions de justice qu’ils n’aiment pas. Cela pourrait ouvrir la voie à l’abandon des poursuites pénales contre Netanyahu. Smotrich et d’autres membres du parti ont également fait des commentaires anti-LGBTQ répétés.

De telles positions pourraient mettre un futur gouvernement Netanyahu sur une trajectoire de collision avec l’administration Biden, qui soutient une solution à deux États avec les Palestiniens. Cela pourrait également aliéner les alliés israéliens aux États-Unis, en particulier la communauté juive américaine à prédominance libérale.

En Israël, les électeurs votent pour des partis, pas pour des politiciens individuels. Aucun parti n’a jamais remporté la majorité à lui seul et la constitution d’une coalition est nécessaire pour gouverner.

___

Les rédacteurs de l’Associated Press Ilan Ben Zion et Josef Federman à Jérusalem, et Joseph Krauss à Ottawa, en Ontario, ont contribué à ce rapport.

Tia Goldenberg, l’Associated Press