Netanyahu d’Israël s’apprête à faire un retour spectaculaire lors de la 5e élection depuis 2019

Pour diriger le gouvernement en Israël, un parti doit remporter une majorité de 61 sièges – le chiffre magique – au Parlement. Si cela n’est pas possible, le parti avec le plus de sièges doit négocier des alliances avec d’autres partis pour former une coalition.

Ce serait un retour controversé et dramatique pour le politicien paratonnerre, que les Israéliens ont tendance à aimer ou à détester. Netanyahu est le plus ancien Premier ministre de l’histoire d’Israël et est actuellement accusé de plusieurs chefs d’accusation de corruption avec des enquêtes et des poursuites judiciaires en cours.

Plesner a toutefois ajouté qu ‘”il ne devrait pas y avoir de changement majeur dans l’économie, la politique étrangère ou les affaires de sécurité – nous nous attendons plutôt à ce que des changements aient lieu sur les questions constitutionnelles et sur les questions de religion et d’État”.

“La nouvelle Knesset israélienne, et très probablement le nouveau gouvernement de Netanyahu, sera beaucoup plus religieuse et de droite”, a déclaré à CNBC Yohanan Plesner, président de l’Israel Democracy Institute, qui était membre de la Knesset pour le parti centriste-libéral Kadima.

Et le fait que les Israéliens votent pour leur leadership pour la cinquième fois depuis septembre 2019 révèle un pays plus divisé et politiquement bloqué que jamais.

L’élection intervient à un moment de grande polarisation pour Israël et de craintes accrues suite à une montée de la violence et des attaques israélo-palestiniennes. Le pays du Moyen-Orient de 9,4 millions d’habitants est également confronté à une augmentation du coût de la vie et à une inflation à des sommets pluriannuels, stimulés par des conflits géopolitiques comme la guerre de la Russie en Ukraine, ainsi que par des pénuries d’énergie et des problèmes de chaîne d’approvisionnement qui affectent une grande partie du monde.

Le dernier gouvernement israélien s’est effondré fin juin après que le Parlement, ou la Knesset, a voté pour se dissoudre.

Cela s’est produit après que la coalition la plus diversifiée et la plus improbable de l’histoire du pays – qui a réussi à pousser Netanyahu hors du pouvoir après 12 ans et réunissait des centristes, des ailiers de droite, des ailiers de gauche et même des islamistes – a finalement atteint un niveau d’impasse qu’elle n’a pas pu surmonter, un an seulement après son existence.

Avant la formation de cette coalition, Israël a traversé quatre élections en l’espace de deux ans, chacune suffisamment peu concluante pour forcer un autre vote. C’est le processus de formation du gouvernement israélien en 2021, presque exactement un an avant la dissolution de la Knesset en juin, qui a vu Netanyahu, le Premier ministre le plus ancien du pays, démis de ses fonctions.

À l’époque, en 2021, Netanyahu a perdu le pouvoir après l’expiration de son délai de 28 jours pour former un gouvernement et il n’a pas réussi à construire une coalition gouvernementale avec suffisamment de soutien de plusieurs partis, permettant à d’autres politiciens de se présenter et de tenter le coup. C’est après cela que le méli-mélo de partis, alors dirigé par le législateur centriste Yair Lapid et le nationaliste de droite Naftali Bennett, s’est réuni dans une coalition qui l’a vaincu.

Mais comme les années précédentes, de nombreux législateurs étaient trop diamétralement opposés les uns aux autres pour faire grand-chose.

Maintenant, une victoire de Netanyahu verrait une coalition qui comprendrait fortement des partis ultra-orthodoxes de droite dure qui aliènent de nombreux Israéliens laïcs. Ceci, a déclaré Plesner, pourrait être un handicap potentiel sur des questions telles que la politique étrangère et les relations d’Israël avec les Palestiniens.

“Netanyahu lui-même a traditionnellement été prudent et peu enclin à prendre des risques sur les questions de politique étrangère et de sécurité”, a déclaré Plesner, “mais ce sera un défi pour lui de maîtriser certains des éléments les plus extrêmes de sa coalition qui ont une histoire de provocation”. comportement et dont les actions pourraient entraîner des conséquences imprévues. »