Netanyahu d’Israël rejette toute souveraineté palestinienne dans la bande de Gaza d’après-guerre, repoussant Biden – Marin Independent Journal

Des parents et amis d’otages sont assis dans un camp installé devant la résidence privée du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, à Césarée, en Israël, le samedi 20 janvier 2024, en soutien au père d’un otage israélien détenu à Gaza qui a a entamé une grève de la faim pour protester contre l’absence de progrès visibles du gouvernement sur un nouvel accord d’otages. (Photo AP/Léo Correa)

Par JULIA FRANKEL et SAMY MAGDY (Associated Press)

JERUSALEM (AP) — Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré samedi qu’il « ne fera aucun compromis sur le contrôle total israélien » sur Gaza et que « cela est contraire à un État palestinien », rejetant la suggestion du président américain Joe Biden selon laquelle des solutions créatives pourraient combler de larges écarts. entre les points de vue des dirigeants sur la création d’un État palestinien.

Signe des pressions auxquelles le gouvernement de Netanyahu est confronté dans son pays, des milliers d’Israéliens ont manifesté à Tel Aviv pour réclamer de nouvelles élections, et d’autres ont manifesté devant le domicile du Premier ministre, rejoignant les familles des plus de 100 otages restants détenus par le Hamas et d’autres militants. Ils craignent que l’activité militaire israélienne ne mette davantage en danger la vie des otages.

Netanyahu est également sous pression pour apaiser les membres de sa coalition de droite au pouvoir en intensifiant la guerre contre le Hamas, qui gouverne Gaza, tout en faisant face aux appels à la retenue de la part des États-Unis, son plus proche allié.

Netanyahu a publié sa déclaration sur les réseaux sociaux un jour après sa première conversation avec Biden depuis près d’un mois. Discutant de la position de son administration vendredi, Biden a déclaré « qu’il existe un certain nombre de types de solutions à deux États » et, à la question de savoir si une solution à deux États était impossible avec Netanyahu au pouvoir, Biden a répondu : « Non, ce n’est pas le cas ».

Après la déclaration de Netanyahu, un porte-parole du président palestinien Mahmoud Abbas a appelé les États-Unis à aller plus loin. « Il est temps que les États-Unis reconnaissent l’État de Palestine, et ne se contentent pas de parler d’une solution à deux États », a déclaré Nabil Abou Rudeineh dans un communiqué.

Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a déclaré que « le refus d’accepter la solution à deux États pour les Israéliens et les Palestiniens, ainsi que le déni du droit à un État pour le peuple palestinien, sont inacceptables ». S’exprimant en Ouganda, il a déclaré que le refus « prolongerait indéfiniment » le conflit.

Netanyahu a déclaré qu’Israël devait se battre jusqu’à ce qu’il obtienne une « victoire complète » et que le Hamas ne constitue plus une menace, mais n’a pas précisé comment cela sera accompli.

Mais un membre du cabinet de guerre israélien, l’ancien chef de l’armée israélienne Gadi Eizenkot, a qualifié le cessez-le-feu de seul moyen d’assurer la libération des otages, un commentaire qui impliquait une critique de la stratégie actuelle d’Israël.

Les critiques ont accusé Netanyahu d’empêcher un débat au niveau du Cabinet sur un scénario d’après-guerre pour Gaza. Ils disent qu’il tergiverse pour éviter un conflit au sein de sa coalition.

Israël a lancé sa guerre contre le Hamas après l’attaque sans précédent du groupe militant du 7 octobre qui a tué environ 1 200 personnes, pour la plupart des civils, en Israël et a vu environ 250 autres prises en otage. Les autorités sanitaires de Gaza, dirigée par le Hamas, affirment que l’offensive israélienne a tué près de 25 000 Palestiniens, pour la plupart des femmes et des enfants.

L’offensive, l’une des campagnes militaires les plus destructrices de l’histoire récente, a pulvérisé une grande partie du territoire et déplacé plus de 80 % de sa population de 2,3 millions d’habitants. Le blocus israélien qui ne permet qu’une aide au compte-goutte vers Gaza a conduit à une famine généralisée et à des épidémies, ont déclaré des responsables des Nations Unies.

Netanyahu a insisté sur le fait que la seule façon d’assurer le retour des otages était d’écraser le Hamas par des moyens militaires. Plus de 100 otages, pour la plupart des femmes et des enfants, ont été libérés lors d’un bref cessez-le-feu de novembre en échange de la libération de femmes et de mineurs palestiniens emprisonnés par Israël. Israël a déclaré qu’il restait plus de 130 otages à Gaza, mais qu’une centaine seulement seraient en vie.

La manifestation devant le domicile de Netanyahu, dans la ville côtière de Césarée, s’est intensifiée, la police repoussant quelques participants, déclenchant des disputes.

« Nous n’en pouvons plus. On nous a dit de ne rien dire et de laisser le gouvernement faire son travail. Eh bien, cela ne nous a apporté aucun résultat ces deux derniers mois », a déclaré Yuval Bar On, dont le beau-père, Keith Siegel, fait partie des otages.

La manifestation a débuté vendredi lorsque le père d’un homme de 28 ans détenu par le Hamas a entamé ce qu’il a appelé une grève de la faim. Eli Shtivi s’est engagé à ne manger qu’un quart de pita par jour – la quantité que certains otages recevraient certains jours – jusqu’à ce que le Premier ministre accepte de le rencontrer.

Des dizaines de manifestants anti-guerre se sont rassemblés dans la ville israélienne de Haïfa pour protester contre l’offensive israélienne, brandissant des pancartes indiquant « Stop au génocide » et se bagarrant avec la police qui tentait de confisquer les pancartes. La police a procédé à une arrestation.

Dans le cadre de sa recherche des otages, l’armée israélienne a largué des tracts sur la ville de Rafah, la plus au sud de Gaza. Les tracts, avec des photos de dizaines d’otages, contenaient un message suggérant des avantages pour quiconque s’exprimait.

« Tu veux rentrer chez toi ? Veuillez signaler si vous avez identifié l’un d’entre eux », peut-on lire dans le message.

Quelques heures plus tard, Al-Majd al-Amni, un média lié aux forces de sécurité intérieure du Hamas, a mis en garde les Palestiniens contre toute fourniture d’informations sur les soldats israéliens retenus en otages à Gaza.

La guerre s’est propagée à tout le Moyen-Orient, avec des groupes soutenus par l’Iran attaquant des cibles américaines et israéliennes. Les combats entre Israël et les militants du Hezbollah au Liban menacent de dégénérer en guerre totale, et les rebelles Houthis soutenus par l’Iran au Yémen ciblent le transport maritime international dans la mer Rouge malgré les frappes aériennes menées par les États-Unis.

Samedi, une frappe israélienne sur la capitale syrienne a détruit un bâtiment utilisé par les Gardiens de la révolution paramilitaires iraniens, tuant au moins quatre Iraniens, ont rapporté les médias officiels syriens et iraniens. Samedi également, une frappe de drone israélien sur une voiture près de la ville portuaire libanaise de Tyr a tué deux personnes, a rapporté l’Agence nationale de presse. On ne savait pas immédiatement qui était la cible.

À Gaza, des habitants joints par téléphone après une panne de communication de sept jours ont signalé de violents bombardements et des combats entre militants et troupes israéliennes dans et autour de la ville de Khan Younis, dans le sud, et dans le camp de réfugiés urbains de Jabaliya, au nord.

Halima Abdel-Rahman, une femme déplacée du nord de Gaza qui s’est réfugiée à Bani Suheila, dans la banlieue de Khan Younis depuis novembre, a déclaré que les bombardements ont été intenses pendant la nuit. Les combats ont contraint de nombreuses familles à quitter leurs maisons, dont beaucoup ont été réduites en ruines, a-t-elle expliqué.

Une voiture aurait été heurtée par un drone à Rafah, tuant quatre personnes, selon un caméraman d’Associated Press présent dans une morgue locale. L’armée israélienne n’a pas fait de commentaire dans l’immédiat.

Pendant ce temps, en Cisjordanie occupée par Israël, les personnes en deuil se sont rassemblées pour les funérailles de Tawfiq Ajaq, un Palestinien américain de 17 ans tué par balle la veille près de Ramallah.

Les circonstances de la fusillade restent floues et la police a déclaré que l’incident faisait l’objet d’une enquête. Le père de l’adolescent, Hafez Ajaq, a exprimé sa colère contre le gouvernement américain, qui a apporté un soutien diplomatique et militaire à Israël.

Ces derniers mois, l’administration Biden a exprimé à plusieurs reprises son inquiétude face à la volatilité croissante en Cisjordanie.

___

Bassem Mroue à Beyrouth, Jon Gambrell à Jérusalem et Najib Jobain à Rafah, dans la bande de Gaza, ont contribué à ce rapport.

___

Suivez la couverture par AP de la guerre Israël-Hamas : https://apnews.com/hub/israel-hama s-war