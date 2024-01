Netanyahu d’Israël réitère son rejet de l’État palestinien après la guerre à Gaza | Guerre d’Israël contre Gaza Actualités

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré aux États-Unis qu’il s’opposait à la création d’un État palestinien dans tout scénario d’après-guerre, soulignant les divisions entre les alliés trois mois après le début de l’assaut militaire incessant d’Israël sur Gaza.

Lors d’une conférence de presse diffusée jeudi à l’échelle nationale, Netanyahu s’est engagé à poursuivre l’offensive jusqu’à ce qu’Israël obtienne une « victoire décisive sur le Hamas » et a déclaré qu’il avait fait part de ses positions sur la création d’un État palestinien aux responsables américains.

« Dans tout accord futur… Israël a besoin d’un contrôle de sécurité sur tous les territoires à l’ouest du Jourdain », a déclaré Netanyahu. « Cela entre en conflit avec l’idée de souveraineté. Que pouvez-vous faire?”

« Le Premier ministre doit être capable de dire non à nos amis », a-t-il ajouté.

Alors que les États-Unis ont opposé leur veto aux résolutions des Nations Unies appelant à un cessez-le-feu, ils ont appelé Israël à réduire l’intensité de sa guerre contre Gaza et ont déclaré que la création d’un État palestinien devrait faire partie du « jour d’après ».

Suite aux commentaires de Netanyahu, le conseiller américain à la sécurité nationale, John Kirby, a déclaré qu’il n’y aurait pas de réoccupation de Gaza après la guerre et a souligné que les États-Unis restaient attachés à une solution à deux États.

Le porte-parole du Département d’État américain, Matthew Miller, a également déclaré qu’Israël avait désormais l’opportunité de s’engager dans l’idée d’un État palestinien, alors que les pays de la région sont prêts à fournir des garanties de sécurité.

“Il n’y a aucun moyen de résoudre [Israel’s] “Il y a des défis à long terme pour assurer une sécurité durable et il n’y a aucun moyen de résoudre les défis à court terme de la reconstruction de Gaza, de l’établissement d’une gouvernance à Gaza et de la sécurité de Gaza sans la création d’un État palestinien”, a-t-il déclaré jeudi lors d’un point de presse.

Il a ajouté que malgré les divergences d’opinions entre les États-Unis et Israël, « notre soutien à Israël reste à toute épreuve ».

« Paix pour les Palestiniens »

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a conclu sa dernière visite au Moyen-Orient la semaine dernière en déclarant qu’offrir aux Palestiniens la voie vers un État pourrait stabiliser le Moyen-Orient et isoler l’Iran.

Le plus haut diplomate américain a déclaré que la région était confrontée à deux voies, la première verrait « l’intégration d’Israël, avec des garanties de sécurité et des engagements de la part des pays de la région et des États-Unis, et un État palestinien – au moins une voie pour y parvenir. État”.

La voie alternative, a-t-il dit, « continuerait à voir le terrorisme, le nihilisme, la destruction par le Hamas, par les Houthis, par le Hezbollah, tous soutenus par l’Iran ».

Plus tôt cette semaine, le prince Faisal bin Farhan, ministre des Affaires étrangères d’Arabie saoudite, a déclaré lors d’un panel du Forum économique mondial à Davos, en Suisse, que le royaume pensait que « la paix régionale inclut la paix pour Israël ».

Il a déclaré que l’Arabie Saoudite reconnaîtrait « certainement » Israël dans le cadre d’un accord politique plus large, « mais cela ne peut se produire que par la paix pour les Palestiniens, par un État palestinien ».

Après plus de 100 jours de guerre israélienne contre Gaza, les attaques incessantes se poursuivent et au moins 24 620 Palestiniens ont été tués. La panne de communication à Gaza est entrée dans son septième jour, tandis que les raids se poursuivent en Cisjordanie occupée.

La guerre s’est également propagée à travers le Moyen-Orient, avec des combats de faible intensité entre l’armée israélienne et le Hezbollah libanais menaçant de dégénérer en guerre totale, et les rebelles Houthis au Yémen continuant de cibler le transport maritime international tandis que les États-Unis lancent des attaques contre eux.