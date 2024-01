Netanyahu d’Israël redouble d’opposition à la création d’un État palestinien | Guerre d’Israël contre Gaza Actualités

Le Premier ministre israélien rejette la souveraineté palestinienne sur Gaza et le territoire occupé, repoussant les efforts du président Biden en faveur d’une solution à deux États.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a réitéré son opposition à un État palestinien indépendant, affirmant que son pays avait besoin d’un contrôle total en matière de sécurité sur les territoires palestiniens, repoussant ainsi la position du président américain Joe Biden sur la question.

« Je ne ferai aucun compromis sur le contrôle total de la sécurité israélienne sur l’ensemble de la zone à l’ouest de la Jordanie – et cela est contraire à un État palestinien », a posté Netanyahu sur X samedi soir, redoublant son opposition à un État palestinien le lendemain. s’adressant au président américain, qui a offert son soutien inconditionnel à Israël dans sa guerre contre la bande de Gaza, lors d’un appel téléphonique.

Biden a déclaré vendredi avoir discuté avec Netanyahu des solutions possibles pour la création d’un État palestinien indépendant, suggérant qu’une voie pourrait impliquer un gouvernement non militarisé.

L’appel de Biden avec Netanyahu était le premier depuis près d’un mois, a déclaré la Maison Blanche. Lorsqu’on lui a demandé si une solution à deux États était « impossible » pendant que Netanyahu était au pouvoir, Biden a répondu : « Non, ce n’est pas le cas ».

Mais dans un communiqué, le bureau du Premier ministre israélien a déclaré que Netanyahu avait déclaré à Biden qu’« après la destruction du Hamas, Israël doit conserver le contrôle de sécurité sur Gaza pour garantir que Gaza ne constituera plus une menace pour Israël, une exigence qui contredit l’exigence de souveraineté palestinienne ». .

Netanyahu est sous pression pour apaiser les membres de sa coalition d’extrême droite au pouvoir en intensifiant la guerre contre l’enclave palestinienne assiégée, tuant plus de 165 personnes au cours des dernières 24 heures. Près de 25 000 Palestiniens, pour la plupart des femmes et des enfants, ont été tués dans les bombardements incessants depuis le 7 octobre.

Il a exprimé son opposition à tout État palestinien à plusieurs reprises depuis le lancement de la guerre contre Gaza, s’en remettant à la position de l’administration Biden sur la question.

Le Royaume-Uni a déclaré dimanche que l’opposition de Netanyahu à la souveraineté palestinienne était « décevante ».

“Je pense qu’en fait, c’est décevant d’entendre cela de la part du Premier ministre israélien”, a déclaré le secrétaire à la Défense Grant Shapps sur la chaîne Sky News.

Pendant ce temps, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a déclaré dimanche que « le déni du droit à un État pour le peuple palestinien » était « inacceptable ».

« Le droit du peuple palestinien à construire son propre État doit être reconnu par tous », a-t-il posté sur X.

Les pourparlers de paix soutenus par les États-Unis en faveur de la soi-disant « solution à deux États », qui verrait Israël coexister avec un État palestinien à Gaza, en Cisjordanie occupée et à Jérusalem-Est, se sont effondrés il y a dix ans.

Jeudi, le porte-parole du Département d’État américain, Matthew Miller, a déclaré qu’il n’y avait aucun moyen de résoudre les problèmes de sécurité à long terme d’Israël et les défis à court terme liés à la reconstruction de Gaza sans la création d’un État palestinien.

Miller a déclaré qu’Israël avait désormais une opportunité puisque les pays de la région étaient prêts à lui donner des garanties de sécurité.





« Victoire complète »

Netanyahu affirme qu’Israël doit se battre jusqu’à ce qu’il obtienne une « victoire complète » et que le Hamas ne constitue plus une menace, mais n’a pas précisé comment cela sera accompli. Le Hamas gouverne Gaza depuis 2007, lorsqu’Israël a imposé un blocus terrestre, maritime et aérien sur l’enclave de 2,3 millions d’habitants.

Mais un membre du cabinet de guerre israélien, l’ancien chef de l’armée Gadi Eisenkot, a qualifié le cessez-le-feu de seul moyen d’assurer la libération des captifs, un commentaire qui impliquait une critique de la stratégie actuelle d’Israël.

Les critiques ont accusé Netanyahu d’empêcher un débat au niveau ministériel sur un scénario d’après-guerre pour Gaza. Ils disent qu’il tergiverse pour éviter un conflit au sein de sa coalition. Le bureau de Netanyahu a qualifié de « complètement absurde » l’affirmation selon laquelle il prolongerait inutilement la guerre.

Israël a lancé sa guerre contre Gaza après les attaques sans précédent du groupe Hamas du 7 octobre qui ont tué environ 1 100 personnes, pour la plupart des civils, en Israël et ont fait environ 250 autres prisonniers.

Signe des pressions auxquelles le gouvernement de Netanyahu est confronté dans son pays, des milliers d’Israéliens ont manifesté samedi à Tel Aviv, appelant à de nouvelles élections, et d’autres ont manifesté devant la maison du Premier ministre, rejoignant les familles des plus de 100 prisonniers restants détenus par le Hamas et d’autres. combattants.

Ils craignent que l’activité militaire israélienne ne mette davantage en danger la vie des captifs.