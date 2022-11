Netanyahu d’Israël officiellement retenu pour former le gouvernement

TEL AVIV, Israël (AP) – Le président israélien a officiellement fait appel à l’ancien Premier ministre Benjamin Netanyahu pour former un gouvernement dimanche, ramenant le dirigeant de longue date au pouvoir après une interruption d’un an. Avec Netanyahu vient ce qui devrait être la coalition israélienne la plus à droite de tous les temps.

Les élections du début du mois ont indiqué une nette victoire pour Netanyahu et ses alliés ultra-orthodoxes et ultranationalistes et ont mis fin au gouvernement éphémère et idéologiquement diversifié qui l’avait renversé l’année dernière après les 12 années consécutives au pouvoir de Netanyahu.

Bien que les marchandages politiques aient commencé dès que les résultats des élections se sont confirmés, l’évolution de dimanche signifie que Netanyahu a maintenant jusqu’à six semaines pour conclure les négociations et bricoler un gouvernement.

Avec ses alliés désireux de prendre le pouvoir et de mettre fin au pouvoir de la coalition sortante dès que possible, Netanyahu tentera probablement de conclure rapidement les négociations. Mais les portefeuilles clés, y compris les ministères des Finances et de la Défense, pourraient s’avérer un point de friction et les partenaires de Netanyahu pourraient chercher à faire traîner les pourparlers pour atteindre leurs objectifs.

Netanyahu revient au pouvoir après cinq élections en moins de quatre ans qui étaient toutes essentiellement un référendum sur son aptitude à servir pendant son procès pour corruption. Il a été renversé par une coalition de huit partis qui se sont unis face à leur dégoût pour Netanyahu, mais ont finalement échoué à cause de luttes intestines.

Netanyahu devrait sortir des négociations avec une coalition majoritaire stable de 64 sièges à la Knesset de 120 membres.

Netanyahu, 73 ans, fait face à des accusations de fraude, d’abus de confiance et d’acceptation de pots-de-vin dans une série de scandales impliquant des magnats des médias et de riches associés. En échange de leurs priorités politiques et de leurs nominations au gouvernement, les partenaires probables de la coalition de Netanyahu ont promis de faire avancer une série de réformes juridiques et d’affaiblir la Cour suprême, des mesures qui pourraient faire disparaître ses problèmes juridiques.

Le partenaire le plus en vue de Netanyahu est Itamar Ben-Gvir, un législateur extrémiste qui veut expulser les législateurs arabes et dont les opinions étaient autrefois en marge de la politique israélienne. Il est le premier candidat du parti d’extrême droite Sionisme religieux, qui a remporté 14 sièges dans les sondages, ce qui en fait un allié clé de Netanyahu.

Ben-Gvir, qui a été condamné à plusieurs reprises pour des accusations d’incitation et de soutien à un groupe terroriste, s’est présenté comme un candidat à la loi et à l’ordre et brigue le ministère de la sécurité publique, qui est en charge de la police. Alors que la police surveille les principaux lieux saints de Jérusalem, sa nomination à un poste aussi sensible pourrait attiser les tensions avec les Palestiniens.

Le chef du sionisme religieux, Bezalel Smotrich, un colon juif de Cisjordanie qui soutient l’annexion de parties du territoire palestinien, est en lice pour le ministère de la Défense, le principal exécuteur de l’occupation illimitée de la Cisjordanie par Israël.

Ces deux nominations attendues ont suscité des inquiétudes parmi les alliés d’Israël à l’étranger, y compris son partenaire le plus stratégique, les États-Unis, concernant le virage à droite du gouvernement, qui pourrait avoir de vastes implications sur les Palestiniens et la région.

Pendant ce temps, les alliés ultra-orthodoxes de Netanyahu ont fait pression pour augmenter les budgets de leurs électeurs, dont beaucoup ne travaillent pas et reçoivent des allocations du gouvernement pour étudier des textes juifs. Les experts ont averti que les perspectives économiques futures d’Israël sont en danger si les ultra-orthodoxes ne sont pas intégrés dans la main-d’œuvre.

Tia Goldenberg, Associated Press