Netanyahu d’Israël mis en garde dans l’enquête sur la bousculade meurtrière de 2021

Quarante-cinq personnes sont mortes dans une bousculade meurtrière lors de la fête religieuse du mont Meron en avril 2021, à laquelle ont assisté quelque 100 000 juifs pour la plupart ultra-orthodoxes. C’était la pire catastrophe civile de l’histoire d’Israël et est venu au milieu d’avertissements de longue date concernant la sécurité et la surpopulation sur le site.

La commission indépendante enquête sur les manquements majeurs à la sécurité et la surpopulation sur le site au sommet de la montagne et a recommandé de limiter la fréquentation et de réorganiser les protocoles et les infrastructures de sécurité.