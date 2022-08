Netanyahu d’Israël mis en garde dans l’enquête sur la bousculade meurtrière de 2021

JERUSALEM (AP) – La commission indépendante enquêtant sur une bousculade mortelle lors d’une fête religieuse dans le nord d’Israël l’année dernière a déclaré mardi que le Premier ministre de l’époque Benjamin Netanyahu et d’autres hauts responsables pourraient être en partie responsables de la catastrophe.

L’annonce pourrait nuire à Netanyahu – qui est déjà jugé pour corruption – avant les élections du 1er novembre au cours desquelles il espère redevenir Premier ministre. Netanyahu a témoigné le mois dernier qu’il n’était pas responsable de l’absence ou de l’échec des mesures de sécurité sur le site.

Quarante-cinq personnes sont mortes dans une bousculade meurtrière lors de la fête religieuse du mont Meron en avril 2021, à laquelle ont assisté quelque 100 000 juifs pour la plupart ultra-orthodoxes. Ce fut la pire catastrophe civile de l’histoire d’Israël, et s’est produite au milieu d’avertissements de longue date concernant la sécurité et la surpopulation sur le site.

La commission indépendante mise en place pour enquêter sur la catastrophe a déclaré que Netanyahu, qui avait été Premier ministre au cours des 12 dernières années, « savait ou aurait dû savoir » que le site était mal entretenu depuis des années.

“L’ancien Premier ministre Netanyahu n’a pas agi comme on s’y attendait d’un Premier ministre pour corriger la situation”, a-t-il déclaré, ajoutant que la question avait été soulevée avec le gouvernement à plusieurs reprises avant la tragédie.

La commission a adressé des avertissements similaires à Amir Ohana, l’ancien ministre de la Sécurité publique ; Rabbi Yaakov Avitan, l’ancien ministre des Affaires religieuses, et Yaakov Shabtai, l’actuel chef de la police israélienne. Ils auront l’occasion de témoigner à nouveau avant le rapport final de la commission, attendu dans les prochains mois.

La semaine dernière, le chef du district nord de la police israélienne, Shimon Lavi, a démissionné, acceptant la responsabilité de la catastrophe.

Dans son témoignage devant la commission le mois dernier, Netanyahu a déclaré qu’il n’était pas responsable des mesures de sécurité et qu’il n’était intervenu qu’en raison de la pandémie de coronavirus. À l’époque, les directives du ministère de la Santé limitaient la participation aux événements en plein air à 500 personnes.

Netanyahu a également déclaré qu’il avait fait plus que ses prédécesseurs pour résoudre les problèmes de sécurité.

La commission indépendante enquête sur les manquements majeurs à la sécurité et la surpopulation sur le site au sommet de la montagne et a recommandé de limiter la fréquentation et de réorganiser les protocoles et les infrastructures de sécurité.

Des centaines de personnes se sont retrouvées bloquées dans un passage étroit descendant la montagne, et une pente glissante a fait trébucher et tomber des gens. L’avalanche humaine qui en a résulté a tué 45 personnes et en a blessé au moins 150.

Netanyahu, le plus ancien Premier ministre d’Israël, espère reprendre ses fonctions après qu’Israël ait organisé sa cinquième élection en moins de quatre ans. On s’attend à ce que son leadership profondément polarisant soit à nouveau le principal problème qui divise les électeurs.

The Associated Press