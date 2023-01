Netanyahu d’Israël limoge un allié du Cabinet, respectant la décision de justice

Commentez cette histoire Commenter

TEL AVIV, Israël – Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a limogé dimanche un allié clé du Cabinet, tenant compte d’une décision de la Cour suprême lui ordonnant de le faire et approfondissant le fossé autour du pouvoir des tribunaux. Un communiqué du bureau de Netanyahu a déclaré que le dirigeant israélien avait limogé le ministre de l’Intérieur et de la Santé, Aryeh Deri, qui, selon le tribunal, ne pouvait pas servir de ministre en raison d’une condamnation l’année dernière pour des délits fiscaux. Netanyahu a annoncé le licenciement lors d’une réunion de son cabinet.

La décision de justice est intervenue alors qu’Israël est embourbé dans un différend sur le pouvoir du pouvoir judiciaire. Le gouvernement d’extrême droite de Netanyahu veut affaiblir la Cour suprême, limiter le contrôle judiciaire et accorder plus de pouvoir aux politiciens. Les critiques disent que cette décision bouleverse le système de freins et contrepoids du pays et met en péril les fondamentaux démocratiques d’Israël.

Le limogeage de Deri devrait également ébranler la coalition gouvernementale de Netanyahu, une union soutenue par des partis ultranationalistes et ultra-orthodoxes, dont le Shas de Deri, qui est le troisième en importance au gouvernement. Alors que certains législateurs du Shas ont menacé de verrouiller la coalition naissante à la suite de la décision du tribunal, on s’attend à ce qu’elle survive à l’absence de Deri et tente d’élaborer une législation qui ouvrirait la voie à son retour rapide.

Netanyahu devrait maintenant nommer d’autres membres du Shas pour remplacer Deri, au moins temporairement.

Le gouvernement de Netanyahu, le plus à droite de l’histoire d’Israël, a fait de la refonte du système judiciaire du pays une pièce maîtresse de son programme. Il indique qu’un déséquilibre des pouvoirs a donné aux juges et aux conseillers juridiques du gouvernement trop d’emprise sur l’élaboration des lois et la gouvernance.