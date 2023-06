Netanyahu d’Israël gèle brièvement le projet d’éoliennes du Golan qui a déclenché de rares affrontements

JERUSALEM (AP) – Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a ordonné un bref gel de la construction d’un projet d’éolienne dans les hauteurs du Golan sous contrôle israélien qui a déclenché un rare affrontement entre les résidents druzes et la police.

Netanyahu a déclaré samedi soir qu’il avait accepté une pause sur le projet pendant les vacances musulmanes de l’Aïd al-Adha cette semaine, ce qui est censé laisser du temps aux pourparlers pour désamorcer la crise. Le projet devrait reprendre la semaine prochaine. Un communiqué du bureau de Netanyahu a indiqué qu’il avait pris la décision sur la base des conseils des responsables de la sécurité.

Les Druzes s’opposent au plan, qui installerait plus de deux douzaines de turbines de 200 mètres (660 pieds) de haut sur leur territoire. Les propriétaires terriens ont déclaré que les éoliennes nuiraient à leur production agricole et que la société énergétique à l’origine du projet ne les avait pas consultés de bonne foi, une affirmation que la société nie.

La semaine dernière, des milliers d’habitants ont manifesté contre le projet, prenant d’assaut un poste de police, lançant des pierres et des feux d’artifice, incendiant des pneus, vandalisant des voitures de police, bloquant des routes et même tirant des balles réelles en l’air, selon la police.

Israël a capturé le Golan, un plateau stratégique surplombant le nord d’Israël, depuis la Syrie lors de la guerre du Moyen-Orient de 1967. Israël a ensuite annexé la zone dans un geste qui a été reconnu par l’ancien président américain Donald Trump en 2019. Mais la plupart de la communauté internationale considère la zone comme un territoire occupé.

Alors que les dirigeants druzes professent toujours leur allégeance à la Syrie, les relations avec Israël sont normalement bonnes. Le Golan est une destination de vacances populaire pour les Israéliens et regorge d’hôtels et de restaurants, et la plupart des habitants parlent couramment l’hébreu. Les affrontements violents avec les autorités israéliennes sont rares.

The Associated Press