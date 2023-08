Netanyahu d’Israël exclut la guerre civile après des manifestations de masse

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a écarté la possibilité d’une guerre civile dans son pays, qui a récemment été secoué par de longues manifestations de masse contre les réformes judiciaires.

« Il n’y aura pas de guerre civile. Je vous le garantis », a déclaré Netanyahu dans une interview à NBC News diffusée lundi, dans le but d’apaiser les craintes que la crise civile et sociale d’Israël ne s’aggrave pour justifier la Marche. avertissement du président israélien Isaac Herzog.

Au cœur du conflit se trouve un amendement judiciaire, adopté par un vote final de 64 voix contre 0 au Parlement israélien la semaine dernière, qui limite la capacité de la Cour suprême non élue à annuler les décisions gouvernementales qu’elle juge déraisonnables. Les opposants à la législation soutiennent qu’elle affaiblit considérablement le champ d’action du plus haut tribunal judiciaire d’Israël et ouvre la voie à des abus de pouvoir et à des nominations abusives. Faisant monter les enjeux des changements judiciaires, Israël n’a pas de constitution écrite formalisée et dépend plutôt de un ensemble de lois fondamentales.

« Je pense que corriger le déséquilibre de la démocratie israélienne où le pouvoir judiciaire s’est fondamentalement arrogé presque tous les pouvoirs de l’exécutif et du législateur, je pense que oui, il est important de le faire », a souligné Netanyahu. « Je pense que lorsque la poussière sera retombée, les gens verront que la démocratie israélienne s’est renforcée et non affaiblie, et je pense que les peurs des gens qui ont été attisées et attisées, je pense qu’elles s’apaiseront et qu’elles verront qu’Israël est tout aussi démocratique que c’était avant, et encore plus démocratique. »

Le Premier ministre a rejeté les critiques selon lesquelles la législation était potentiellement précipitée, affirmant qu’il continuait de rechercher un compromis.

Des manifestations de masse ont éclaté pendant des mois dans les villes clés de Tel-Aviv et de Jérusalem, entraînant des affrontements avec la police et de nombreuses arrestations. Des centaines de réservistes israéliens se sont joints aux manifestations et se sont engagés le mois dernier à refuser leur service volontaire si la refonte du système judiciaire se poursuit, Reuters a rapporté.

« Je pense qu’il est regrettable que des réservistes soient alignés pour quelque chose qui implique un débat politique », a commenté Netanyahu. « En Amérique, je pense que les réservistes représentent environ 1% de la population. En Israël, environ la moitié de notre peuple… dans l’armée. Vous pouvez toujours obtenir, mobiliser quelques milliers de personnes pour cela, ou [for] cet argument. »

Les États-Unis, un allié majeur, ont exprimé leur inquiétude face au vote de fin juillet.

« Il est regrettable que le vote d’aujourd’hui se soit déroulé avec la plus faible majorité possible », a déclaré Karine Jean-Pierre, attachée de presse de la Maison Blanche. a déclaré dans un communiqué du 24 juillet. « Nous comprenons que les pourparlers sont en cours et devraient se poursuivre au cours des semaines et des mois à venir pour forger un compromis plus large, même avec la Knesset en vacances. »

Abordant cette position, Netanyahu a déclaré que la relation israélo-américaine « a des hauts et des bas », mais que l’alliance « n’a jamais été aussi forte ».

« [The U.S.] Le Président pensait qu’il fallait essayer d’y parvenir, ces réformes par consensus. Il m’est arrivé d’être d’accord avec lui. J’ai essayé, et j’essaye encore. Mais je pense qu’en fin de compte, c’est une décision qui est… prise comme dans toute démocratie souveraine par les… par les élus d’Israël et c’est ce que nous faisons », a déclaré Netanyahu.

Washington a été un médiateur essentiel dans les pourparlers pour conclure une normalisation jusqu’ici insaisissable des relations entre Israël et l’une des économies les plus fortes du Moyen-Orient, l’Arabie saoudite. La monarchie de Riyad n’a pas reconnu Israël depuis sa création en 1948 par soutien à la cause palestinienne et les pays sont restés fermement non alignés même lorsqu’ils ont poursuivi un programme commun visant à garantir que l’Iran ne développe pas ses capacités nucléaires. L’Arabie saoudite a repris ses relations diplomatiques avec Téhéran en mars, mais n’a pas encore fait d’ouvertures vers un Israël impatient.

La partie saoudienne a néanmoins montré des signes de dégel prospectif et conditionnel, après que quatre pays arabes – dont un allié saoudien clé, les Émirats arabes unis – ont accepté de raviver les liens avec Israël en 2020.

« La normalisation, je l’ai déjà dit et il est tout à fait clair que nous croyons que la normalisation est dans l’intérêt de la région, qu’elle apporterait des avantages significatifs à tous. Mais sans trouver une voie vers la paix pour le peuple palestinien, sans relever ce défi, toute normalisation aura des avantages limités », a déclaré le ministre saoudien des Affaires étrangères, le prince Faisal bin Farhan al-Saud, le 8 juin à une conférence de presse conjointe avec le secrétaire d’État américain Antony Blinken.

Netanyahu a souligné lundi à NBC News que la normalisation des relations avec l’Arabie saoudite marquerait un « pivot de l’histoire » et un « saut quantique après le bond quantique que nous avons déjà fait avec les accords d’Abraham ». Il a refusé de divulguer les détails de toute négociation potentielle avec Riyad.