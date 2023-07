Netanyahu d’Israël équipé d’un moniteur cardiaque — RT World News

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a été équipé d’un implant cardiaque pour surveiller l’arythmie cardiaque et est sorti de l’hôpital après avoir subi une série de tests, a confirmé dimanche son bureau.

On disait que le premier ministre se sentait « très bien » après avoir reçu les résultats de ses tests médicaux, qui visaient à écarter toute cause de son mauvais état de santé la veille. Les médecins de Netanyahu ont insisté sur le fait que son cœur était dans « condition excellente. »

« Notre diagnostic, au terme de tous les tests effectués, y compris les tests de laboratoire, est que le motif de l’hospitalisation était la déshydratation », l’hôpital a déclaré dimanche dans un communiqué, ajoutant que le cœur du chef était « tout à fait normal ».















Alors que « à aucun moment une arythmie cardiaque n’a été détectée », l’hôpital a déclaré qu’il avait néanmoins choisi d’implanter le dispositif, appelé Holter sous-cutané, « pour des raisons de surveillance de routine. »

Netanyahu a été transporté d’urgence au centre médical Sheba à Ramat Gan samedi après s’être évanoui chez lui. Son bureau n’a fait aucune référence à une perte de conscience, déclarant seulement que le Premier ministre s’était senti « vertigineux. »

Il a publié une vidéo de l’hôpital accusant sa perte de vitalité d’avoir passé le vendredi après-midi sous le soleil brûlant de la mer de Galilée. « sans chapeau, sans eau », et a averti ses compatriotes de rester à l’abri du soleil et de rester hydratés.

Alors que Netanyahu a été transporté d’urgence à l’hôpital en octobre après avoir apparemment ressenti des douleurs à la poitrine pendant les prières de Yom Kippour, l’homme de 73 ans n’est pas connu pour avoir des problèmes de santé chroniques. Cependant, son bureau n’a pas publié sa mise à jour annuelle requise sur sa santé depuis 2016, et le radiodiffuseur public Kan a rapporté qu’un certain nombre de responsables israéliens se sont plaints du manque de transparence.

L’année dernière, la Knesset a adopté une loi qui faisait des raisons de santé physique et mentale – qu’elles soient auto-avouées ou déterminées par une majorité des trois quarts du cabinet – essentiellement le seul moyen de déclarer un Premier ministre inapte à exercer ses fonctions. Auparavant, le procureur général pouvait déclarer le Premier ministre inapte, un risque potentiel pour Netanyahu étant donné que le plus ancien dirigeant d’Israël fait toujours l’objet d’une enquête sur de multiples accusations de pots-de-vin et de corruption.