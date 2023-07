Netanyahu d’Israël double son plan judiciaire, rejette les critiques et avance vers un vote clé

JÉRUSALEM (AP) – Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu s’est engagé jeudi à poursuivre sa réforme judiciaire controversée, malgré des manifestations de masse sans précédent dans son pays, des défections croissantes de réservistes militaires et des appels du président américain à suspendre le plan.

Le message de Netanyahu, prononcé à une heure de grande écoute à la télévision nationale, a préparé le terrain pour une intensification des manifestations de rue dans les prochains jours menant à un vote fatidique attendu lundi. Après le discours de Netanyahu, les manifestants ont bloqué l’autoroute principale de Tel-Aviv pendant plusieurs heures, allumant des feux de joie et affrontant la police. Des centaines d’autres ont continué une marche d’environ 70 kilomètres (environ 45 milles) de Tel-Aviv à Jérusalem.

Netanyahu s’est parfois montré conciliant lors de son discours, affirmant qu’il comprenait les divergences d’opinions qui ont amèrement divisé le pays et proposant de rechercher un compromis avec ses adversaires politiques.

Mais il était également provocateur, affirmant que ses adversaires étaient déterminés à le renverser et à s’en prendre aux dizaines de réservistes militaires qui ont déclaré qu’ils cesseraient de se présenter au travail si le plan était adopté. Certains ont déjà démissionné.

« Le refus de servir menace la sécurité de chaque citoyen d’Israël », a-t-il déclaré.

Le Parlement devrait voter lundi sur un projet de loi qui réduirait les pouvoirs de contrôle de la Cour suprême en limitant sa capacité à annuler les décisions qu’il juge « déraisonnables ». La norme de raisonnabilité est conçue comme une protection contre la corruption et les nominations inappropriées de personnes non qualifiées.

Le projet de loi est l’un des éléments clés du plan de refonte judiciaire du gouvernement Netanyahu. Netanyahu et ses alliés – un ensemble de partis ultranationalistes et ultra-orthodoxes – disent que le plan est nécessaire pour limiter ce qu’ils considèrent comme des pouvoirs excessifs des juges non élus.

Les critiques disent que la législation concentrera le pouvoir entre les mains de Netanyahu et de ses alliés d’extrême droite et sapera le système de freins et contrepoids du pays. Ils disent également que Netanyahu, qui est jugé pour des accusations de corruption, a un conflit d’intérêts.

La proposition a amèrement divisé le public israélien et suscité des appels du président américain Joe Biden pour que Netanyahu ralentisse et forge un large consensus national avant d’adopter toute législation.

Après le discours de Netanyahu, le chef de l’opposition Yair Lapid a exhorté Netanyahu à défier ses alliés de la coalition et à suspendre la législation.

« Ce groupe extrémiste n’a aucun mandat pour transformer Israël en un État messianique et non démocratique », a déclaré Lapid. « Le gouvernement Netanyahu mène une guerre d’usure contre les citoyens d’Israël. »

Peut-être que la plus grande menace pour le plan est le nombre croissant d’appels de réservistes militaires qui disent qu’ils cesseront de se présenter au travail dans des unités clés. Ils comprennent des pilotes de chasse, des commandos et des officiers de cyberguerre.

Les dirigeants israéliens et les commandants militaires ont exprimé une inquiétude croissante, affirmant que les refus de servir pourraient nuire à la sécurité du pays. Les réservistes, dont le service est volontaire, constituent l’épine dorsale de l’armée israélienne.

Jeudi, l’ancien chef de l’agence israélienne de sécurité intérieure Shin Bet, Nadav Argaman, a exprimé son soutien aux réservistes.

« Nous devons arrêter cette législation par tous les moyens », a-t-il déclaré à la station de radio de l’armée, affirmant que les réservistes « sont très inquiets et craignent pour la sécurité de l’État d’Israël ».

Argaman a été nommé à la tête du Shin Bet par Netanyahu en 2016 et a démissionné en 2021.

Netanyahu a déclaré que les refus de servir sapaient les institutions démocratiques d’Israël, dans lesquelles l’armée est subordonnée au gouvernement et non l’inverse.

« S’ils réussissent à dicter leurs menaces, c’est la fin de la véritable démocratie », a-t-il déclaré. « Un gouvernement responsable et un État responsable ne peuvent pas tolérer cela. »

Des dizaines de milliers d’Israéliens ont rejoint les manifestations de masse contre la refonte depuis qu’elle a été proposée en janvier, et les chefs d’entreprise ont déclaré qu’un système judiciaire plus faible chasserait les investisseurs internationaux.

À Tel-Aviv, les dirigeants du mouvement ont organisé une « nuit de résistance », défilant dans les rues de la ville, battant des tambours et faisant retentir des cors. La police a utilisé des canons à eau et des agents à cheval pour évacuer les manifestants de l’autoroute de Tel-Aviv, qui est restée bloquée après minuit. La police a signalé au moins six arrestations.

Le mouvement a également commencé à déplacer son attention de Tel-Aviv, où les manifestations hebdomadaires attirent des dizaines de milliers de personnes, vers Jérusalem, où le parlement doit voter la semaine prochaine.

Des centaines de manifestants ont rangé des rangées de petites tentes blanches et ont poursuivi leur marche de Tel-Aviv à Jérusalem, où ils prévoient de camper devant le parlement avant le vote.

Les manifestants ont afflué devant le domicile du président de la Histadrut, le syndicat national israélien. La Histadrut a ordonné une grève en mars, ce qui a conduit Netanyahu à geler la refonte. Netanyahu a relancé le plan le mois dernier après l’échec des pourparlers visant à trouver un compromis avec les législateurs de l’opposition. Mais le syndicat n’a pas encore autorisé une autre grève.

Après la déclaration de Netanyahu, les dirigeants du mouvement ont promis une nouvelle escalade. « Nous appelons tous ceux qui se soucient de l’avenir d’Israël en tant que démocratie à descendre dans la rue », a déclaré Josh Drill, un porte-parole de la manifestation.

Les présidents des principales universités israéliennes ont déclaré qu’ils organiseraient une grève dimanche pour protester contre le projet de loi, selon les médias israéliens. Les médecins ont organisé une «grève d’avertissement» de deux heures mercredi pour protester contre la refonte, qui, selon eux, ferait des ravages sur le système de santé en accordant aux politiciens un plus grand contrôle sur la santé publique.

Ils ont promis des mesures plus sévères si le projet de loi est voté.

Le plan de refonte judiciaire a été annoncé peu de temps après que Netanyahu a pris ses fonctions de Premier ministre à la suite des élections législatives de novembre. Il s’agissait de la cinquième élection d’Israël en moins de quatre ans, tous les votes servant de référendum sur son leadership tout en faisant face à des poursuites judiciaires.

Les critiques disent que la suppression de la norme de raisonnabilité permettrait au gouvernement de nommer des copains non qualifiés à des postes importants sans surveillance. Ils disent également que cela pourrait ouvrir la voie à Netanyahu pour licencier l’actuel procureur général – considéré par les partisans comme un rempart contre le plan de refonte – ou nommer des responsables juridiques qui pourraient se sortir facilement des accusations de corruption auxquelles il fait face dans un procès en cours.

Netanyahu dirige maintenant le gouvernement le plus ultranationaliste et le plus conservateur sur le plan religieux du pays depuis les 75 ans d’histoire d’Israël.

Josef Federman et Julia Frankel, Associated Press