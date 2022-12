Netanyahu d’Israël dit qu’il a formé un nouveau gouvernement

Même s’il réussit, Netanyahu fait face à une tâche difficile. Il présidera une coalition dominée par des partenaires d’extrême droite et ultra-orthodoxes poussant à des changements spectaculaires qui pourraient aliéner de larges pans du public israélien, augmenter le risque de conflit avec les Palestiniens et mettre Israël sur une trajectoire de collision avec certains de ses plus proches partisans, y compris les États-Unis et la communauté juive américaine.