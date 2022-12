Netanyahu d’Israël dit qu’il a formé un nouveau gouvernement

JERUSALEM (AP) – Le Premier ministre désigné Benjamin Netanyahu a annoncé mercredi soir qu’il avait formé avec succès une nouvelle coalition, ouvrant la voie à son retour au pouvoir à la tête du gouvernement israélien le plus à droite jamais occupé.

Netanyahu a fait cette annonce lors d’un appel téléphonique au président Isaac Herzog quelques instants avant l’heure limite de minuit. Son parti Likud a publié un bref clip vidéo de Netanyahu souriant et un enregistrement de la conversation.

“Je voulais vous annoncer que grâce à l’incroyable soutien public que nous avons reçu lors des élections, j’ai réussi à former un gouvernement qui prendra soin de tous les citoyens d’Israël”, a déclaré Netanyahu.

Cette décision est intervenue après des semaines de négociations étonnamment difficiles avec ses partenaires – qui doivent encore finaliser leurs accords de partage du pouvoir avec le parti Likud de Netanyahu. Néanmoins, Netanyahu a déclaré qu’il avait l’intention de terminer le processus « dès que possible la semaine prochaine ». La date de sa prestation de serment n’a pas été annoncée dans l’immédiat.

Même s’il réussit, Netanyahu fait face à une tâche difficile. Il présidera une coalition dominée par des partenaires d’extrême droite et ultra-orthodoxes poussant à des changements spectaculaires qui pourraient aliéner de larges pans du public israélien, augmenter le risque de conflit avec les Palestiniens et mettre Israël sur une trajectoire de collision avec certains de ses plus proches partisans, y compris les États-Unis et la communauté juive américaine.

Netanyahu a déjà conclu des accords avec certaines des personnalités les plus controversées de la politique israélienne.

Itamar Ben-Gvir, autrefois reconnu coupable d’incitation au racisme et de soutien à une organisation terroriste, a été nommé ministre de la Sécurité, un nouveau poste qui le placera à la tête de la police nationale.

Son colistier, Bezalel Smotrich, un leader des implantations en Cisjordanie qui croit qu’Israël devrait annexer le territoire occupé, devrait recevoir une large autorité sur la construction des implantations en Cisjordanie, en plus d’être ministre des Finances.

Un autre allié, Avi Maoz, chef d’une petite faction religieuse anti-LGBTQ, a été placé aux commandes de certaines parties du système éducatif national du pays. Maoz, qui est ouvertement hostile aux courants libéraux du judaïsme populaire aux États-Unis, a également été nommé vice-ministre chargé de « l’identité juive ».

Lors des élections du 1er novembre, Netanyahu et ses alliés ont remporté une majorité de 64 sièges sur les 120 membres de la Knesset, et il a juré de constituer rapidement une coalition. Mais ce processus s’est avéré plus compliqué que prévu, en partie parce que ses partenaires ultra-orthodoxes et d’extrême droite ont exigé des garanties fermes sur l’étendue de leurs pouvoirs.

Avant que le gouvernement ne prête serment, Netanyahu tentera de faire adopter une série de lois nécessaires pour étendre l’autorité de Ben-Gvir sur la police et pour créer un nouveau poste ministériel accordant à Smotrich des pouvoirs en Cisjordanie qui, dans le passé, étaient détenus par la défense. ministre.

Le Parlement tentera également d’approuver une législation permettant à Aryeh Deri, un politicien chevronné qui a déjà purgé une peine de prison dans une affaire de corruption, de servir en tant que ministre du gouvernement pendant qu’il est en probation pour une autre condamnation plus tôt cette année pour des délits fiscaux.

Les ultra-orthodoxes, quant à eux, demandent une augmentation des subventions pour leur système d’éducation autonome, qui s’est attiré de vives critiques pour se concentrer sur les études religieuses tout en fournissant à ses étudiants peu de compétences pour le monde du travail.

Les législateurs du Likud se sont disputés une série de mandats de plus en plus restreints après que Netanyahu a cédé de nombreux postes de plomb à ses partenaires au pouvoir.

Netanyahu, qui est lui-même jugé pour corruption présumée, est impatient de reprendre ses fonctions après avoir passé un an et demi en tant que chef de l’opposition. Lui et ses partenaires devraient faire adopter une série de lois bouleversant le système judiciaire du pays et potentiellement disculper Netanyahu de toute accusation.

Netanyahu est le plus ancien Premier ministre d’Israël, ayant servi un total de 15 ans avant d’être évincé l’année dernière. Il a affirmé qu’il était victime de l’excès de zèle de la police, des procureurs et des juges. Mais les critiques disent que les plans, y compris une proposition attendue qui permettrait au Parlement d’annuler les décisions de la Cour suprême, détruiront les institutions démocratiques du pays et le système de freins et contrepoids.

Netanyahu a cherché à se présenter comme l’adulte responsable du gouvernement émergent, affirmant dans des interviews qu’il établirait des politiques. Mais ses partenaires sont susceptibles de tester ses limites à chaque occasion.

Ben-Gvir, par exemple, qui est connu pour sa rhétorique anti-arabe et ses cascades provocatrices telles que le fait de brandir un pistolet dans un quartier palestinien tendu, a appelé à assouplir les règles d’engagement permettant aux forces de sécurité de tirer sur des assaillants palestiniens présumés. Il souhaite également accorder aux soldats l’immunité de poursuites dans de tels cas.

Il souhaite également assouplir les restrictions sur les visites juives sur le lieu saint le plus sensible de Jérusalem – un complexe au sommet d’une colline vénéré par les juifs et les musulmans. Même les plus petits changements sur le site ont dans le passé déclenché des affrontements violents, et les plans de Ben-Gvir ont déjà suscité des avertissements du groupe militant du Hamas dans la bande de Gaza.

Les projets de Smotrich d’étendre la construction de colonies en Cisjordanie et de légaliser des dizaines d’avant-postes construits illégalement pourraient également accroître les tensions avec les Palestiniens et la communauté internationale. L’animosité de ses partenaires envers les courants réformé et conservateur du judaïsme a irrité les groupes juifs américains.

Chez lui, les concessions attendues de Netanyahu aux ultra-orthodoxes et les plans de refonte du système juridique du pays pourraient en exaspérer de nombreux membres de la classe moyenne laïque du pays. Des dizaines de dirigeants du puissant secteur de la haute technologie ont signé la semaine dernière une pétition avertissant que les propositions pourraient faire fuir les investisseurs, et les protestations contre la nouvelle coalition ont déjà commencé.

Les États-Unis et l’Union européenne ont tous deux déclaré qu’ils jugeraient le nouveau gouvernement sur ses politiques, et non sur ses personnalités. Mais dans un récent discours, le secrétaire d’État américain Antony Blinken a clairement indiqué qu’il s’attend à ce qu’il défende les « valeurs partagées » et ne prenne pas de mesures qui pourraient empêcher la création d’un État palestinien.

Yohanan Plesner, un ancien membre de la Knesset qui est maintenant président de l’Israel Democracy Institute, un groupe de réflexion de Jérusalem, a déclaré qu’il s’attend à voir une coalition stable prendre le pouvoir dans les prochains jours.

« Il est dans l’intérêt de tous les membres de la nouvelle coalition de former ce gouvernement », a-t-il déclaré. “Tous ont beaucoup à gagner et beaucoup à perdre s’ils ne sont pas formés.”

Josef Federman, Associated Press