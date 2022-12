Netanyahu d’Israël confie aux extrémistes la responsabilité des implantations

JÉRUSALEM (AP) – Le Premier ministre désigné par Israël, Benjamin Netanyahu, a annoncé jeudi un accord de coalition qui donnera à un parti radical et favorable aux colons le contrôle d’un certain nombre de ministères clés du gouvernement et un rôle de premier plan dans la supervision de la construction de colonies juives dans l’Ouest occupé Banque.

L’accord avec le parti du sionisme religieux a marqué une percée importante pour Netanyahu alors qu’il tente de bricoler un gouvernement après les élections du 1er novembre. Mais cela pourrait également ouvrir la voie à un conflit avec des alliés clés, en premier lieu les États-Unis.

Le parti Likud de Netanyahu a déclaré que le sionisme religieux partagerait le contrôle du ministère des Finances, dirigerait le ministère gouvernemental chargé de l’immigration et dirigerait un nouveau ministère pour les « missions nationales ».

Il a indiqué qu’un membre du parti occuperait également un poste ministériel spécial au ministère de la Défense chargé de la construction de colonies en Cisjordanie occupée, en coordination avec Netanyahu.

“C’est une étape supplémentaire importante qui nous rapproche de la formation d’un gouvernement national de droite”, a déclaré Netanyahu.

L’accord donne également au sionisme religieux le contrôle d’un comité parlementaire censé approuver des réformes radicales du système juridique du pays. Celles-ci devraient inclure des changements susceptibles de geler ou de rejeter les poursuites pénales contre Netanyahu.

Bezalel Smotrich, président du parti Sionisme religieux, a qualifié l’accord d'”étape historique”.

Il a déclaré que le gouvernement émergent « rétablirait la sécurité et la gouvernance, promouvrait une réforme historique du système juridique, réglementerait et développerait l’entreprise de colonisation, renforcerait l’identité juive dans l’esprit du sionisme religieux et agiterait fièrement le drapeau du sionisme ».

Smotrich est un leader du mouvement des implantations en Cisjordanie et cherche une augmentation massive de la construction de logements juifs dans les territoires occupés revendiqués par les Palestiniens pour leur futur État. La communauté internationale, y compris les États-Unis, considère massivement la construction de colonies comme illégale ou illégitime.

Netanyahu et ses alliés extrémistes ont remporté la majorité des sièges lors des élections législatives du 1er novembre, le mettant en position de former un nouveau gouvernement.

Il a conclu des accords avec deux autres factions religieuses dures. Itamar Ben-Gvir, un politicien extrémiste connu pour sa rhétorique anti-arabe et ses cascades provocatrices, sera ministre de la Sécurité nationale et supervisera les forces de police du pays. Et Avi Maoz, connu pour ses opinions anti-LGBTQ et ses remarques désobligeantes sur les Juifs non orthodoxes, sera en charge de « l’identité juive ».

Netanyahu va maintenant tourner son attention vers une paire de partis ultra-orthodoxes alors qu’il cherche à achever la formation de son gouvernement de coalition.

Netanyahu a jusqu’à minuit le 11 décembre pour former un gouvernement, bien qu’il puisse demander deux semaines supplémentaires au président de cérémonie du pays.

Eleanor H.Reich, Associated Press