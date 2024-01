Netanyahu d’Israël a déclaré aux États-Unis qu’il s’opposait à l’État palestinien après la guerre à Gaza

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré jeudi avoir fait part aux responsables américains de son opposition à un État palestinien au lendemain de la guerre à Gaza.

“Dans tout règlement futur, Israël doit contrôler tout le territoire à l’ouest du Jourdain”, a déclaré Netanyahu lors d’une conférence de presse, ajoutant avoir fait part de cette position à l’administration Biden.

Il a reconnu que le contrôle israélien de ce territoire contredit la notion de souveraineté palestinienne.

Netanyahu a déclaré que l’administration Biden faisait pression pour qu’un plan à deux États soit adopté après que le Premier ministre israélien ne soit plus au pouvoir. “Quand les éléments politiques en Israël parlent du “jour d’après” [the war in Gaza], ils parlent en fait du « lendemain de Netanyahu ». Et ces gens qui parlent du « lendemain de Netanyahu », ce dont ils parlent en réalité, c’est de la création d’un État palestinien avec l’Autorité palestinienne », a-t-il déclaré.

Lorsqu’on lui a demandé s’il pensait que l’administration Biden outrepassait ou s’immisçait dans les affaires d’Israël, Netanyahu a répondu : « Un Premier ministre en Israël devrait être capable de dire « non », même à nos meilleurs amis. [To] dites « non » lorsque cela est nécessaire et dites « oui » lorsque cela est possible. C’est comme ça que je fonctionne. Je souhaite élargir le cercle de la paix à quatre pays arabes et je suis déterminé à l’étendre à d’autres pays de la région avec nos amis américains. »

Netanyahu a souligné que la guerre dans la bande de Gaza se poursuivrait jusqu’à ce que tous les objectifs fixés après le 7 octobre soient atteints, et qu’Israël n’accepterait rien d’autre qu’une victoire totale sur le Hamas.

Désaccord sur les projets du « lendemain »

La déclaration du Premier ministre israélien s’aligne sur des commentaires similaires qu’il a faits ces dernières semaines, dans lesquels il a refusé de présenter un plan pour l’administration d’après-guerre de Gaza, mettant son gouvernement sur une trajectoire de collision avec la Maison Blanche.

Contrairement à la position de l’administration Biden, Netanyahu a déclaré que l’Autorité palestinienne, qu’il accuse d’avoir incité à la violence contre Israël, ne pouvait pas être chargée de gérer la bande de Gaza et qu’elle était sous surveillance pour son incapacité à articuler des plans tangibles d’après-guerre pour l’enclave. .

Les désaccords entre Netanyahu et Biden se sont approfondis ces dernières semaines. Lors de sa conférence de presse jeudi, Netanyahu a fait référence à un rapport de NBC News selon lequel le Premier ministre israélien avait rejeté une proposition faite la semaine dernière par le secrétaire d’État américain Antony Blinken, qui verrait l’Arabie saoudite normaliser ses relations avec Israël en échange de mesures visant à faire progresser la création d’un État palestinien. . Selon le rapport, Netanyahu a déclaré à Blinken qu’il n’était pas prêt à conclure un accord permettant la création d’un État palestinien, car une telle démarche serait évitée par ses partenaires de coalition d’extrême droite.

La politique intérieure en jeu

Eytan Gilboa est professeur et directeur du Centre de communication internationale de l’Université Bar-Ilan de Tel Aviv et expert des relations américano-israéliennes. Il a déclaré à Al-Monitor que la déclaration faite par Netanyahu jeudi et sa ligne dure consistant à refuser de discuter des plans pour le lendemain de la guerre créaient un fossé entre le gouvernement israélien et Washington.

“Il semble que la politique interne, tant en Israël qu’aux Etats-Unis, prenne le dessus sur le processus de prise de décision”, a déclaré Gilboa, ajoutant qu’en tant que dirigeant profondément impopulaire, Netanyahu souhaite survivre politiquement. “Il fait ou dit ce qu’il veut. prend pour maintenir sa coalition, même au prix du sacrifice de la sécurité et des intérêts diplomatiques d’Israël. »

Gilboa a ajouté que Biden réfléchit également à ses propres intérêts politiques nationaux avant l’élection présidentielle de 2024 en novembre. “Il (Biden) subit des pressions au sein de son propre parti et également de la part de son adversaire (l’ancien président Donald) Trump, dont le pouvoir augmente”, ce qui l’amène à exercer une pression croissante sur Israël pour qu’il mette fin à la guerre, a déclaré Gilboa. “Le résultat est que les désaccords bilatéraux l’emportent sur ce qui aurait dû être des efforts conjoints pour gérer la guerre et préparer le lendemain.”