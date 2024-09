Netanyahu demande aux troupes de se battre « avec toute leur force » au Liban — RT World News

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a ordonné à l’armée de son pays de poursuivre « se battre avec toute sa force » contre le Liban, rejetant les appels internationaux à un cessez-le-feu avec le Hezbollah.

Ces commentaires interviennent quelques heures après que les États-Unis et la France ont proposé un accord de cessez-le-feu de 21 jours entre Israël et le groupe militant basé au Liban pour ouvrir la voie à des négociations plus larges.

« Il s’agit d’une proposition franco-américaine à laquelle le Premier ministre n’a même pas répondu », Le bureau de Netanyahu a fait cette déclaration jeudi. Il a également rejeté un autre rapport alléguant que le dirigeant israélien avait demandé aux troupes de « modéré » leur attaque contre le Hezbollah pour ouvrir la voie à une éventuelle discussion sur un cessez-le-feu.

« Le rapport sur la prétendue directive visant à ralentir les combats dans le nord est à l’opposé de la vérité », C’est ce qu’a déclaré le bureau de Netanyahu. « Le Premier ministre a ordonné à l’armée israélienne [Israel Defense Forces] de continuer à se battre avec toutes ses forces.















Le président américain Joe Biden et son homologue français, Emmanuel Macron, se sont rencontrés en marge de l’Assemblée générale des Nations Unies à New York cette semaine pour discuter de la manière dont « pour donner à la diplomatie une chance de réussir et d’éviter de nouvelles escalades de part et d’autre de la frontière. » Ils ont exhorté Israël et le Liban à soutenir la trêve.

« Il est temps de parvenir à un accord à la frontière entre Israël et le Liban qui garantisse la sécurité et la sûreté pour permettre aux civils de rentrer chez eux. Les échanges de tirs depuis le 7 octobre, et en particulier au cours des deux dernières semaines, menacent d’ouvrir un conflit beaucoup plus vaste et de porter préjudice aux civils », a-t-il ajouté. indique le communiqué conjoint.

Le Premier ministre libanais Najib Mikati, qui a salué la proposition de cessez-le-feu temporaire, aurait également nié qu’un accord ait été conclu avec Israël.

Israël a lancé jeudi une frappe sur Beyrouth ainsi qu’une nouvelle vague de frappes sur le sud du Liban, après des jours d’attaques qui ont tué plus de 600 personnes et déplacé des centaines de milliers de personnes.

Le chef des Nations Unies, Antonio Guterres, a déclaré « L’enfer se déchaîne au Liban » alors qu’il s’adressait à une session d’urgence du Conseil de sécurité de l’ONU.

La guerre d’Israël à Gaza, lancée en réponse à un raid meurtrier du Hamas en octobre dernier, a fait plus de 41 000 morts, dont près de 16 500 enfants, selon les autorités sanitaires palestiniennes. Le Hezbollah a soutenu la cause palestinienne en lançant des missiles sporadiques contre des installations militaires israéliennes, déclenchant des frappes en représailles qui se sont intensifiées au cours de l’année écoulée.