Le Premier ministre israélien Netanyahu a défié les appels des États-Unis et de la Russie à un cessez-le-feu et a déclaré qu’il «ne se rendra pas au Hamas sans victoire».

Le Kremlin a averti Israël que les victimes civiles à Gaza étaient «inacceptables», a déclaré le ministère des Affaires étrangères du pays, au milieu d’appels à la désescalade.

AP

Le Kremlin a averti que les victimes à Gaza étaient «inacceptables»[/caption]

EPA

Netanyahu a menacé de «conquérir» le Hamas et a juré de poursuivre l’opération[/caption]

Cela intervient alors que plus tôt dans la journée, le Premier ministre Netanyahu a menacé de «conquérir» le Hamas et a déclaré que ses pays «ne se rendraient pas sans une victoire claire».

S’exprimant à Tel Aviv, le dirigeant israélien a déclaré: Il n’y a que deux façons de traiter avec le Hamas. Vous pouvez les conquérir – et c’est toujours une possibilité ouverte – ou vous pouvez les dissuader.

«Nous sommes actuellement engagés dans une dissuasion énergique, mais je dois dire que nous n’excluons rien», a-t-il ajouté.

Lorsqu’on lui a demandé combien de temps les opérations se poursuivraient, il a déclaré: «Nous ne sommes pas debout avec un chronomètre. Nous sommes préoccupés par les objectifs de l’opération.

«Les opérations précédentes ont duré longtemps, il n’est donc pas possible de définir un délai.»

Plus tôt dans la journée, le Premier ministre israélien a eu une discussion avec Joe Biden qui a déclaré qu’il souhaitait une «désescalade significative aujourd’hui».

La maison Blanche a confirmé que le président s’était entretenu avec le israélien Premier ministre mercredi matin.

«Les deux dirigeants ont eu une discussion détaillée sur l’état des événements à Gaza, les progrès d’Israël dans la dégradation des capacités du Hamas et d’autres éléments terroristes, et les efforts diplomatiques en cours des gouvernements régionaux et de la États Unis», Ont-ils déclaré dans un communiqué.

«Le Président a fait savoir au Premier Ministre qu’il s’attendait à une désescalade significative aujourd’hui sur la voie d’un cessez-le-feu.»

AP

Biden a déclaré qu’il souhaitait une « désescalade significative » aujourd’hui[/caption]

AP

Malgré les appels au cessez-le-feu, l’effusion de sang à Gaza se poursuit[/caption]

Suite aux commentaires de Biden concernant la désescalade, Netanyahu a déclaré que «chaque jour, nous frappons plus de capacités des organisations terroristes, abattons plus de tours terroristes, frappons plus de caches d’armes», comme il s’est juré de poursuivre l’opération.

Il a déclaré qu’il appréciait grandement le soutien de Biden au droit d’Israël de se défendre, et a ajouté: «Je suis déterminé à poursuivre cette opération jusqu’à ce que son objectif soit atteint – ramener la paix et la sécurité à vous, les citoyens d’Israël», selon Le Times of Israel.

Des sources de la défense israélienne ont également déclaré à la BBC qu’il n’y avait «toujours pas de cessez-le-feu sur la table».

Les forces israéliennes ont frappé Gaza avec des frappes aériennes pendant des jours pendant que le Premier ministre Benjamin Netanyahu cible les dirigeants du groupe militant Hamas.

En retour, le Hamas a tiré des centaines de roquettes vers Tel Aviv.

Tsahal a révélé plus tôt que le commandant du Hamas Mohammed Deif, 55 ans, avait perdu les deux jambes, un bras et un œil après que six frappes aériennes israéliennes n’aient pas réussi à le tuer.

Pendant ce temps, Tsahal a tweeté qu’elle est prête pour «n’importe quel scénario sur n’importe quel front» après le lancement de quatre roquettes plus tôt dans la journée.

Le tweet dit: «4 roquettes viennent d’être tirées du Liban sur le nord d’Israël, dont 1 a été interceptée par le Dôme de fer.

AP

Les hostilités actuelles sont les plus meurtrières entre le groupe militant et Israël depuis 2014[/caption]





«En réponse, les forces d’artillerie de Tsahal frappent un certain nombre de cibles au Liban. Nous sommes prêts à affronter n’importe quel scénario sur n’importe quel front. »

Les responsables médicaux de Gaza affirment que 215 Palestiniens ont été tués, dont 61 enfants et 36 femmes, et plus de 1 400 blessés.

Les autorités israéliennes affirment que 12 personnes ont été tuées en Israël, dont deux enfants.

Les hostilités actuelles sont les plus meurtrières entre le groupe militant et Israël depuis 2014.