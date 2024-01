Netanyahu défie Biden, insistant sur le fait qu’il n’y a « pas de place » pour un État palestinien | Guerre Israël-Gaza

Le Premier ministre israélien provocateur Benjamin Netanyahu a redoublé son opposition à la création d’un État palestinien, approfondissant le fossé avec les alliés internationaux les plus proches d’Israël, alors que les fissures dans son gouvernement « d’unité » en temps de guerre devenaient de plus en plus évidentes.

La colère contre Netanyahu est également de plus en plus visible dans les rues, même si la guerre bénéficie d’un large soutien public. Samedi, des manifestants se sont rassemblés à Tel Aviv, Jérusalem, Césarée et Kfar Saba, certains appelant à une action plus audacieuse pour obtenir la libération des otages, et d’autres exigeant la démission du Premier ministre.

Une personne à Jérusalem tenait une pancarte qui disait : « Le cri des mères : nous ne sacrifierons pas nos enfants dans la guerre pour sauver la droite. »

À Rafah, des garçons palestiniens fouillent les décombres des bâtiments bombardés à la recherche de papier et de carton pour les utiliser comme combustible. Photographie : Anadolu/Getty Images

Au cours du week-end, Netanyahu s’est affronté publiquement – ​​bien qu’indirectement – ​​avec le président américain Joe Biden, qui offre depuis des mois à Israël un soutien presque inconditionnel à sa guerre à Gaza, au prix d’un coût politique considérable pour sa propre administration, tant en Amérique qu’au-delà.

Le porte-parole de Netanyahu a affirmé que lors d’un appel téléphonique avec Biden, le dirigeant israélien avait déclaré au président américain que les besoins de sécurité de son pays ne laissaient aucune place à un État palestinien souverain.

« Dans sa conversation avec le président Biden, le Premier ministre Netanyahu a réitéré sa politique selon laquelle, après la destruction du Hamas, Israël doit conserver le contrôle de sécurité sur Gaza pour garantir que Gaza ne constituera plus une menace pour Israël, une exigence qui contredit l’exigence de souveraineté palestinienne. », indique un communiqué du bureau du Premier ministre israélien.

Il s’agissait d’un tir à peine voilé contre Biden, qui, quelques heures plus tôt, avait déclaré que la même conversation lui donnait la certitude qu’une Palestine indépendante était réalisable lorsque Netanyahu était au pouvoir.

Les deux hommes s’étaient parlé pour la première fois depuis près d’un mois après que Netanyahu ait alarmé ses alliés en excluant la création d’un État palestinien indépendant lors d’une conférence de presse.

Il a déclaré que même après la fin des combats à Gaza, Israël devra garder le contrôle de sécurité de toutes les terres situées à l’ouest du Jourdain. « C’est une condition nécessaire. Cela est contraire au principe de souveraineté, mais que pouvez-vous faire ?

À Londres, le secrétaire d’État fantôme aux Affaires étrangères, David Lammy, a vivement critiqué Netanyahu. « Le rejet par le Premier ministre israélien d’un État palestinien est moralement répréhensible. Pratiquement faux. Et contre les intérêts de tous les peuples, palestiniens et israéliens », a déclaré Lammy dans un discours prononcé à la conférence de la Fabian Society, au cours de laquelle il a été interrompu par des manifestants pro-palestiniens.

Lammy a ajouté : « La quête pacifique d’un État palestinien est une juste cause. Comme l’a dit Keir Starmer, c’est un droit indéniable du peuple palestinien et la seule voie permettant de garantir une paix juste et durable pour les Israéliens et les Palestiniens. »

Un porte-parole du gouvernement britannique a qualifié les commentaires de Netanyahu de « décevants ». « La position du Royaume-Uni est très claire. Une solution à deux États, avec un État palestinien viable et souverain vivant aux côtés d’un Israël sûr et sécurisé, est la meilleure voie vers une paix durable.

Les États-Unis ont déclaré à plusieurs reprises que la création d’un État palestinien indépendant était la seule voie permettant de reconstruire Gaza et d’assurer la sécurité à long terme d’Israël.

Les critiques ont déclaré que le différend s’est avéré une diversion utile des tensions intérieures croissantes concernant les résultats limités de la campagne israélienne à Gaza après trois mois de guerre, les souffrances de plus de 100 Israéliens toujours retenus en otages par le Hamas et l’absence de plan à long terme. pour gouverner l’enclave.

« Cette guerre n’a ni but ni avenir, mais la prolonger est une mesure [Netanyahu’s] manière de reporter l’engagement sur la question de la responsabilité », Haaretz Le journal a cité un membre du cabinet disant.

« Tant que la protestation [movement] s’occupe du retour des otages, la protestation contre le gouvernement qu’il craint est retardée.»

Après plus de trois mois, les attaques israéliennes ont tué près de 25 000 Palestiniens, pour la plupart des femmes et des enfants, déplacé près de 2 millions de personnes et réduit une grande partie de Gaza en ruines. La faim et la maladie envahissent les camps et les abris.

Pourtant, les forces israéliennes n’ont encore capturé ou tué aucun des dirigeants du groupe à l’intérieur de Gaza, et le Hamas a récemment lancé un barrage de roquettes depuis le nord de Gaza, où Israël a déclaré que la capacité de combat du groupe avait été en grande partie détruite.

Israël a eu plus de succès au-delà de ses frontières ; un haut responsable, Saleh al Arouri, a été assassiné par une frappe de drone à Beyrouth début janvier. Un haut dirigeant du Hezbollah a été tué peu de temps après.

Samedi, une frappe dans la capitale syrienne, Damas, a également tué cinq conseillers militaires iraniens, détruisant un bâtiment dans un quartier étroitement surveillé, et une deuxième attaque dans le sud du Liban a tué deux personnes, ont rapporté les médias locaux.

Le personnel de sécurité de Damas fouille les décombres d’un bâtiment détruit lors d’une frappe israélienne signalée le 20 janvier, tuant cinq conseillers militaires iraniens. Photographie : Louai Beshara/AFP/Getty Images

L’opinion publique israélienne soutient largement la guerre. Il y a moins d’un mois, les sondages de l’Institut israélien de la démocratie montré que les trois quarts des Juifs israéliens se sont opposés à la demande américaine de passer à une phase moins intense de la guerre à Gaza.

Mais ils sont de plus en plus frustrés par le leadership de Netanyahu. Les critiques incluent un membre du cabinet de guerre de Netanyahu, Gadi Eisenkot, un ancien chef de l’armée israélienne dont les opinions ont une autorité morale particulière puisque son fils de 25 ans a été tué en combattant à Gaza.

Eisenkot a rompu les rangs cette semaine pour déclarer qu’une « victoire totale » sur le Hamas n’était pas probable et que seul un accord de cessez-le-feu pourrait ramener les otages chez eux. Lorsqu’on lui a demandé si Netanyahu pourrait prolonger la guerre à des fins politiques, il a fait une pause avant de répondre : « J’espère que non ».

Les enquêtes officielles sur les échecs militaires et sécuritaires à la veille des attentats du Hamas du 7 octobre, qui sont actuellement suspendues en attendant la fin de la phase intense des combats, risquent d’être très inconfortables pour Netanyahu. Il fait également face à plusieurs affaires de corruption de longue date.

Il est largement admis qu’Eizenkot partage ses vues avec celles de Benny Gantz, un autre ancien général et ministre de la Défense du cabinet de guerre composé de cinq membres. Netanyahu, son actuel ministre de la Défense Yoav Gallant et le ministre des Affaires stratégiques Ron Dermer sont les autres membres et veulent continuer à se battre.

Le gouvernement de coalition de Netanyahu comprend des partis d’extrême droite qui sont catégoriquement opposés à un État palestinien ou à tout ralentissement de l’intensité des attaques contre Gaza.

Les concessions nécessaires pour garantir la libération des otages, notamment la libération de nombreux prisonniers palestiniens, les inciteraient probablement à partir et à faire tomber son gouvernement.

Il y a eu un consensus après le 7 octobre sur le fait qu’Israël ne pouvait pas gaspiller son énergie à se rendre aux urnes alors qu’il devait se concentrer sur la guerre. Aujourd’hui, la majeure partie d’Israël s’attend à des élections cette année ; la question est de savoir dans combien de temps et ce qui finira par diviser le gouvernement d’unité.

La plupart des sondages montrent que le gouvernement de Netanyahu perdrait le pouvoir au profit d’une coalition d’opposition si les électeurs israéliens se rendaient aux urnes aujourd’hui. Mais la Quatorzième chaîne a constaté à plusieurs reprises que Netanyahu ne perdrait qu’une poignée de sièges et qu’il pourrait peut-être s’accrocher au pouvoir.