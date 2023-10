Benjamin Netanyahu a exclu un cessez-le-feu à Gaza, déclarant que « c’est le moment de la guerre », et a salué le sauvetage d’un otage comme la preuve que l’offensive militaire israélienne peut libérer les captifs israéliens tout en portant des coups écrasants au Hamas.

Le Premier ministre israélien a félicité les Forces de défense israéliennes (FDI) et l’agence de sécurité Shin Bet pour avoir libéré Ori Megidish, un soldat de l’armée, mais la joie israélienne a été tempérée par une vidéo du Hamas montrant trois autres prisonniers toujours en captivité.

Megidish a été libérée dimanche soir, trois semaines après avoir été enlevée avec plus de 220 autres otages, alors qu’Israël intensifiait ses opérations terrestres à Gaza. Après qu’un examen médical l’ait déclarée en bonne santé, elle a retrouvé sa famille, donnant aux Israéliens une rare image de joie.

Netanyahu a déclaré que l’avancée de l’armée à travers Gaza ouvrait des opportunités pour libérer des otages, ce que le Hamas ne ferait que sous pression, a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse. « Cela crée de la pression. Nous sommes déterminés à ramener tous les otages chez eux. Nous pensons que cette méthode a une chance.

Appeler à un cessez-le-feu revient à demander à Israël de céder face au terrorisme et à la barbarie, a déclaré le Premier ministre. “Cela n’arrivera pas. La Bible dit qu’il y a un temps pour la paix et un temps pour la guerre. C’est le moment de la guerre. Il a qualifié les militants du Hamas de « monstres » et a déclaré qu’Israël continuerait à les poursuivre.

« L’heure est à la guerre » : Israël n’acceptera pas un cessez-le-feu avec le Hamas, déclare Netanyahu – vidéo

Le sauvetage de Megidish a renforcé l’affirmation du gouvernement selon laquelle il pouvait simultanément faire la guerre et libérer les otages. Cependant, de nombreux proches des otages sont favorables à une offre du Hamas de les échanger contre environ 5 000 Palestiniens, dont des militants islamistes, dans les prisons israéliennes.

Le gouvernement israélien a rejeté l’offre. Le ministre des Affaires stratégiques, Ron Dermer, a déclaré que s’il y avait une proposition visant à libérer les otages, le gouvernement envisagerait une « pause temporaire » dans les hostilités pour les extraire en toute sécurité.

La branche militaire du Hamas a intensifié la pression en publiant une vidéo de trois otages – Danielle Aloni, Rimon Kirsht et Elena Trupanov – qui ont été kidnappés le 7 octobre lors d’une attaque du Hamas qui a tué plus de 1 400 personnes dans le sud d’Israël.

La description de la vidéo qui l’accompagne disait : « Un certain nombre de prisonniers sionistes détenus par al-Qassam envoient un message à Netanyahu et au gouvernement sioniste. »

Il est probable que les trois femmes soient apparues dans la vidéo sous la contrainte. Les conventions de Genève interdisent la prise d’otages.

Le clip de 76 secondes montrait les femmes assises ensemble sur des chaises en plastique devant un mur carrelé, face à la caméra. Ils ne portaient aucun signe visible de blessure.

Seul Aloni, assis au centre, a pris la parole. Regardant directement la caméra, elle a déclaré qu’ils étaient en captivité depuis 23 jours, suggérant que la vidéo avait été filmée dimanche ou lundi, alors que le nombre de morts à Gaza suite aux bombardements israéliens dépassait les 8 000, selon le ministère de la Santé dirigé par le Hamas.

S’adressant directement à Netanyahu, Aloni a accusé l’administration de Netanyahu d’avoir laissé sa communauté sans défense lors de l’attaque du Hamas. « Nous sommes punis pour votre négligence politique et nationale », a-t-elle déclaré. “Personne n’est venu. Personne ne nous a entendu.

Elle a dit qu’il était censé y avoir un cessez-le-feu. « Nous sommes des citoyens innocents. Citoyens qui paient des impôts à l’État d’Israël. Vous voulez tous nous tuer. Vous voulez tous nous tuer en utilisant Tsahal.

Elle a plaidé pour un échange de prisonniers. « Laissez partir leurs citoyens, laissez partir leurs prisonniers. Libérez-nous. Libérez-nous tous. Retournons maintenant dans nos familles ! À la fin, elle a crié « maintenant » plusieurs fois. Trupanov et Kirsht sont restés silencieux et ont largement évité de regarder la caméra.

Netanyahu a qualifié la vidéo de « cruelle propagande psychologique » et a envoyé un message aux femmes : « Nos cœurs sont avec vous et les autres captifs. »

Aloni a été kidnappée au kibboutz Nir Oz avec sa fille de six ans, Emilia, et la famille de sa sœur jumelle Sharon Aloni Konio.

Lors d’une conférence de presse à Tel Aviv, son père, Remus Aloni, a déclaré que son cœur « s’était presque arrêté de battre » lorsqu’il l’avait vue à la télévision. Il a appelé la Croix-Rouge à rendre visite aux otages et a demandé au Qatar, qui a servi de médiateur avec le Hamas, de l’aider à les rapatrier. «Je voudrais dire à Danielle et Sharon – les filles, nous vous voyons. Nous t’aimons. Nous vous entendons. Nous pensons à vous chaque minute, chaque seconde.

La mère de Kirsht a déclaré qu’elle s’inquiétait du fait que sa fille apparaisse sans ses lunettes. « Elle a besoin de ses lunettes. Elle ne voit rien. » Elle a appelé Netanyahu à faire tout son possible pour libérer les otages.

Plus tôt lundi, des proches se sont rassemblés à Jérusalem pour une installation de « lits vides » qui a placé 239 lits et berceaux – représentant le nombre estimé d’otages – sur la place Safra.

Yael Moshe, 48 ans, tenait une pancarte représentant sa mère, Adina Moshe, 72 ans, qui a été enlevée dans un kibboutz. « Elle a une maladie cardiaque mais un esprit fort », a déclaré Moshe. Elle s’inquiète de l’offensive de Tsahal à Gaza. “J’ai mal à l’estomac. Je ne veux pas y penser.

Yael Moshe tient une pancarte représentant son père assassiné, David, et sa mère kidnappée, Adina, lors d’une cérémonie à Jérusalem. Photographie : Rory Carroll/The Guardian

Moshe était partisan de vider les prisons israéliennes des Palestiniens pour récupérer les otages. « Quoi qu’il en soit, faites-le. Après, le gouvernement fera ce qu’il veut.»

Les proches d’autres otages ont également approuvé un échange, affirmant qu’une fois les otages libérés, Israël aurait les mains libres pour frapper le Hamas. « Faisons-les sortir, et nous pourrons alors nous venger du massacre », a déclaré Eyal Mor.