NATIONS UNIES (AP) — Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré vendredi à l’Assemblée générale de l’ONU qu’Israël était « à l’aube » d’une percée historique menant à un accord de paix avec l’Arabie saoudite.

Il a adopté un ton optimiste tout au long de son discours d’environ 25 minutes, affichant des cartes contrastées montrant l’isolement d’Israël au moment de sa création en 1948 et les six pays qui ont normalisé leurs relations avec lui, dont quatre l’ont fait en 2020 dans le cadre de ce que l’on appelle Accords d’Abraham.

« Il ne fait aucun doute que les Accords d’Abraham ont marqué l’aube d’une nouvelle ère de paix. Mais je crois que nous sommes à l’aube d’une avancée encore plus spectaculaire, d’une paix historique entre Israël et l’Arabie saoudite », a déclaré Netanyahu. « La paix entre Israël et l’Arabie Saoudite créera véritablement un nouveau Moyen-Orient. »

Plusieurs obstacles s’opposent à un tel accord, notamment l’exigence des Saoudiens de progresser dans la création d’un État palestinien – une décision difficile à convaincre pour le gouvernement de Netanyahu, le plus belliciste de l’histoire d’Israël. Les Saoudiens cherchent également à conclure un pacte de défense avec les États-Unis et souhaitent obtenir de l’aide pour construire leur propre programme nucléaire civil.

Le prince héritier d’Arabie saoudite Mohammed ben Salmane a déclaré cette semaine dans une interview accordée à Fox News que les deux parties se rapprochaient d’un accord, sans fournir beaucoup de détails sur les négociations menées par les États-Unis. Il a refusé de préciser ce que recherchent exactement les Saoudiens pour les Palestiniens.

Netanyahu a déclaré que les Palestiniens « pourraient grandement bénéficier d’une paix plus large ».

« Ils devraient en faire partie », a-t-il déclaré, « mais ils ne devraient pas avoir de droit de veto sur le processus ».

Le président palestinien Mahmoud Abbas, qui s’est adressé jeudi à l’Assemblée générale, n’a fait aucune référence directe aux efforts visant à parvenir à un accord de normalisation entre Israël et l’Arabie saoudite. Mais il a réitéré la centralité du conflit israélo-palestinien, qui n’a fait que s’aggraver depuis la signature des accords d’Abraham.

« Ceux qui pensent que la paix peut prévaloir au Moyen-Orient sans que le peuple palestinien puisse jouir pleinement et légitimement de ses droits nationaux se trompent », a déclaré Abbas.