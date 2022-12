Netanyahu confie aux ultranationalistes Ben Gvir et Smotrich la responsabilité des Palestiniens

Commentez cette histoire Commentaire

TEL AVIV – Le Premier ministre israélien élu Benjamin Netanyahu a finalisé un accord avec ses partenaires de la coalition d’extrême droite accordant aux partis ultranationalistes une autorité considérable qui pourrait, selon les critiques, annoncer de nouveaux niveaux de conflit amer entre Israéliens et Palestiniens. Jeudi soir, Netanyahu a annoncé un accord accordant au bloc extrémiste du sionisme religieux de Bezalel Smotrich le contrôle de l’administration civile et du COGAT, l’agence israélienne pour les affaires civiles palestiniennes, qui relevaient jusqu’à présent du ministère de la Défense.

Le bloc, qui est le deuxième plus grand du gouvernement et le troisième de la Knesset, a reçu au moins 10 portefeuilles, leur fournissant des budgets de centaines de millions de shekels et une plate-forme nationale à partir de laquelle promouvoir leurs programmes radicaux.

Netanyahu avait besoin de l’extrême droite pour gagner. Maintenant, il doit gérer.

L’accord intervient après des semaines de réunions marathon et de fuites publiques de différends entre Netanyahu, qui depuis un an et demi cherche à revenir au poste de Premier ministre dans le cadre d’un procès pour corruption en cours, et Smotrich, le politicien résolument pro-colons. Sa demande de diriger le ministère de la Défense avait sonné l’alarme dans tout le spectre politique.

Les opposants soutiennent que l’élévation d’un suprémaciste juif – autrefois soupçonné d’activités terroristes et longtemps ouvertement hostile aux collaborations sécuritaires avec l’Autorité palestinienne basée à Ramallah – à la tête de l’armée israélienne plongerait une crise sécuritaire déjà explosive en Cisjordanie dans une crise la guerre totale.

Smotrich, à la fin, n’a pas reçu le ministère de la Défense, mais il a obtenu une victoire. Lui et les membres de son bloc radical, qui ont défendu des idées autrefois marginales comme l’annexion de la Cisjordanie, l’expulsion des « Arabes déloyaux » et l’établissement de nouveaux protocoles permettant aux soldats israéliens de tirer sur les lanceurs de pierres palestiniens, auront un contrôle sans précédent sur le Cisjordanie à une époque de tensions croissantes.

L’annonce s’ajoute aux inquiétudes croissantes cette semaine parmi l’establishment de la défense israélienne après que Netanyahu a nommé le commandant en second de Smotrich, le politicien incendiaire Itamar Ben Gvir, à la tête d’un ministère de la Sécurité nationale rebaptisé et élargi.

Le portefeuille comprend la compétence de plus de 2 000 membres de l’unité militaire de la police des frontières en Cisjordanie, qui appartenait auparavant à l’armée, ainsi que le contrôle de la police israélienne, des prisons et de l’esplanade de la mosquée al-Aqsa au cœur de Jérusalem, un point d’éclair pour décennies dans le conflit israélo-palestinien.

Le ministre sortant de la Défense, Benny Gantz, reproche depuis longtemps aux membres du sionisme religieux d’exacerber le conflit au service d’une conviction idéologique.

“Le discours irresponsable sur la modification des procédures d’ouverture du feu par des politiciens qui n’ont pas passé ne serait-ce qu’une minute sur le champ de bataille, qui n’ont aucune expérience en la matière, et que ce ne sera pas du tout sous leur autorité – est dérangeant”, a tweeté Gantz. En Lundi.

Il faisait référence au bref passage de Smotrich dans l’armée et à la façon dont Ben Gvir a été exempté du service militaire en raison de son implication dans Kach, un mouvement suprématiste juif radical qui a été classé comme organisation terroriste par Israël, les États-Unis, l’Union européenne et plusieurs autres pays.

“Netanyahu, vous avez reçu un mandat pour former une coalition, ne pas laisser notre sécurité entre les mains de pyromanes qui soutiennent le terrorisme juif”, a tweeté jeudi l’ancien ministre de la Défense Moshe Yaalon.

Les parents palestiniens craignent pour leurs enfants alors que l’extrême droite israélienne monte

Sur le terrain, les nominations alimentent déjà des affrontements sanglants.

A Hébron, la plus grande ville palestinienne de Cisjordanie qui abrite également une colonie israélienne belliqueuse et fortement barricadée, un soldat israélien a été filmé la semaine dernière en train de dire : « Ben Gvir va mettre de l’ordre dans tout cet endroit, vous êtes foutus, c’est fini. Vous avez fini de faire de cet endroit un bordel.

Un autre soldat de l’unité a été filmé dans le même incident en train de battre un militant des droits de l’homme de gauche qui était venu rendre visite à une famille palestinienne vivant près d’un groupe de colons israéliens le mois dernier.

Les hauts gradés des Forces de défense israéliennes ont puni les deux soldats, une décision qui, selon Ben Gvir, a envoyé « un très mauvais message ».

La formation du nouveau gouvernement israélien coïncide avec la période la plus meurtrière pour les Palestiniens et les Israéliens ces dernières années. Depuis le début d’une série d’attaques palestiniennes au printemps dernier, l’armée israélienne a mené des raids presque nocturnes en Cisjordanie, en particulier dans et autour de la région de Jénine, la ville natale de plusieurs des assaillants.

Le 23 novembre, deux Israéliens ont été tués dans un attentat à la bombe dans deux gares routières de Jérusalem. Jeudi, deux hommes palestiniens ont été tués dans un échange de tirs avec des soldats israéliens près du camp de réfugiés de Jénine.

Les experts de la défense disent qu’à l’avenir, le gouvernement israélien devra faire preuve d’une extrême prudence pour éviter une nouvelle escalade.

“Je crains pour le sort de ce pays tel que nous le connaissons”, a écrit l’ancien chef d’état-major de Tsahal Gadi Eizenkot dans le journal israélien Yediot Ahronot.

Il a déclaré qu’il ferait partie des « millions de personnes qui devraient descendre dans la rue… si Netanyahu nuit aux intérêts nationaux du pays ».

Smotrich sera également, selon l’accord de jeudi, en alternance avec Aryeh Deri, le chef du parti ultra-orthodoxe Shas, d’abord ministre des Finances pendant deux ans, puis ministre de l’Intérieur. Le sionisme religieux s’est en outre vu attribuer le ministère de l’Immigration, le ministère de l’Éducation, le ministère des Affaires religieuses et un nouveau ministère des Missions nationales, responsable des colonies israéliennes en Cisjordanie.

« Tout cela est une victoire pour le sionisme religieux », a déclaré Yohanan Plesner, président de l’Israel Democracy Institute.

Il a déclaré que le plus grand défi de Netanyahu sera de gérer Smotrich, Ben Gvir et d’autres membres du sionisme religieux, qui, contrairement à ses ennemis du passé, sont résolument idéologiques et dévoués à changer le visage du pays en un qui promeut leur idée d’un État juif. : valeurs conservatrices, normes religieuses et exercice, par la force si nécessaire, de la souveraineté juive sur toute la Cisjordanie.