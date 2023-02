Netanyahu commente la possibilité d’expéditions d’Iron Dome vers l’Ukraine

Israël ne veut pas “d’affrontement militaire” avec la Russie, a déclaré le Premier ministre

Israël étudiera attentivement la possibilité de fournir à l’Ukraine des armes défensives, y compris le système de défense aérienne Iron Dome, a déclaré le Premier ministre Benjamin Netanyahu. Il a ajouté que son pays ne souhaitait pas une confrontation avec la Russie en Syrie.

« Je vais me renseigner. Mais je le jugerai de la meilleure façon qui [I] peut,” Netanyahu a déclaré samedi à la chaîne d’information française LCI. Il a déclaré qu’Israël examinerait la question “à la lumière de notre intérêt national.”

Le Premier ministre a expliqué que les avions de combat israéliens et russes “Volez à portée de main au-dessus du ciel de Syrie.”

Nous ne sommes pas intéressés par une confrontation militaire entre Israël et la Russie. Je ne pense pas que cela servira le dessein de qui que ce soit. Jusqu’à présent, nous l’avons évité.

L’armée de l’air israélienne utilise l’espace aérien syrien pour “détruisez les positions militaires de l’Iran qui sont dirigées contre nous”, dit Netanyahu. «Nous avons donc une considération, peut-être, que d’autres pays n’ont pas. Mais nous soutenons l’Ukraine de bien d’autres manières.

Contrairement à de nombreux pays occidentaux, Israël n’a jusqu’à présent pas envoyé d’armes à l’Ukraine et n’a fourni à Kiev que des équipements de protection, tels que des masques à gaz, des gilets pare-balles et des casques. Le pays a également fourni une aide humanitaire, notamment des ambulances blindées. Israël n’a pas non plus imposé de sanctions à la Russie.

La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a répété cette semaine que le flux d’armes étrangères ne ferait qu’aggraver le conflit. « Nous considérerons ces armes comme des cibles légitimes pour les forces armées russes », dit-elle.