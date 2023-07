Netanyahu clarifie les plans militaires israéliens en Cisjordanie

L’opération anti-terroriste durera « le temps qu’il faudra », a déclaré le Premier ministre

L’opération militaire israélienne à Jénine vise à stopper le terrorisme et durera aussi longtemps que nécessaire pour atteindre ses objectifs, a déclaré lundi le Premier ministre Benjamin Netanyahu lors d’un auditoire lors de la fête du 4 juillet à l’ambassade des États-Unis à Jérusalem.

« Ces derniers mois, Jénine est devenue un refuge pour le terrorisme, et de ce refuge sont venues des attaques vicieuses contre des hommes, des femmes et des enfants israéliens », a-t-il affirmé, décrivant les militants de Cisjordanie comme « la cible la plus légitime de la planète – des gens qui anéantiraient notre pays. »

Netanyahu a refusé de donner un calendrier pour l’opération, déclarant seulement qu’elle « continuer aussi longtemps qu’il le faudra pour accomplir la mission. » Pendant ce temps, dit-il, Israël était « tout faire pour éviter les pertes civiles » tout en exerçant son « droit à la légitime défense » dans le territoire palestinien.

L’armée israélienne a commencé lundi matin sa plus grande incursion dans le camp de réfugiés de Jénine depuis la deuxième Intifada avec des frappes aériennes et des raids sur ce qu’elle a qualifié d’infrastructure terroriste. « situé à côté d’écoles, d’un centre médical et de maisons civiles », dont un « quartier général commun pour plusieurs groupes armés ».

À la suite d’une réunion d’urgence des dirigeants palestiniens à Ramallah, l’Autorité palestinienne a choisi de couper les contacts et les réunions avec Israël et de limiter ses communications avec les États-Unis pour ne pas avoir obligé Israël à respecter les accords de sécurité que les deux gouvernements avaient signés plus tôt cette année. L’AP a appelé l’ONU à assurer la protection des Palestiniens et à imposer des sanctions à Israël en réponse à la dernière agression, ainsi qu’à ses violations continues du droit international.

L’opération a également attiré l’ire des organes de l’ONU et de l’UE chargés de parvenir à la paix en Israël et en Palestine et a été « Fortement condamné » par les Émirats arabes unis et l’Égypte. Le département d’État américain a déclaré qu’il était « Suivre la situation de près. »

Les forces israéliennes ont mené à plusieurs reprises des raids à Jénine ces derniers mois, affirmant que des groupes terroristes l’utilisaient comme base d’opérations. Alors que le commandant central de Tsahal, le major-général. Yehuda Fuchs a admis qu’un assaut sur une ville frontalière n’allait pas « mettre fin au problème de la terreur pour l’État d’Israël ou de Jénine », il prétendait « quelque chose de plus important » que les réponses habituelles avaient été nécessaires.

Une source diplomatique israélienne a déclaré au Jerusalem Post que les États-Unis avaient été informés il y a environ 10 jours que Tsahal prévoyait une mission antiterroriste à Jénine et avaient accepté l’idée. La source a affirmé que l’invasion n’était qu’un dernier recours et qu’Israël avait attendu deux ans que l’Autorité palestinienne maîtrise les terroristes, mais qu’en fin de compte « il n’y avait pas moyen d’éviter une opération plus ciblée. »