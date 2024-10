Netanyahu bloque l’accord au Moyen-Orient en raison des élections américaines – CNN — RT World News

Rares sont ceux qui doutent que le Premier ministre israélien considère le candidat républicain Donald Trump comme « un proche allié », a rapporté la chaîne.

Il est peu probable que les États-Unis parviennent à résoudre le conflit au Moyen-Orient avant l’élection présidentielle du 5 novembre, laissant ainsi la question de côté. « un sérieux passif politique » pour l’administration du président américain Joe Biden et de la candidate démocrate Kamala Harris, a rapporté CNN.

Israël a lancé samedi une série de frappes contre des installations militaires iraniennes, en représailles au tir de missiles de Téhéran sur l’État juif au début du mois. L’Iran a cité une série d’assassinats de hauts responsables du Hezbollah, dont son leader de longue date, Hassan Nasrallah, comme raison de cette attaque.

Selon le réseau, même si l’échange n’a pas dégénéré en une guerre à grande échelle – ce qui était apparemment le choix de Biden « le pire des cas » – « Le nœud le plus important qu’est le conflit au Moyen-Orient reste plus que jamais noueux. »















Des responsables anonymes interrogés par CNN ont déclaré que les diplomates américains, israéliens et qatariens devraient se rencontrer à Doha pour discuter d’un accord sur la libération des otages pris par le groupe militant du Hamas à Gaza et sur la conclusion d’un cessez-le-feu dans l’enclave palestinienne. Toutefois, les responsables américains penseraient que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, qui « connaît intimement et suit les tenants et les aboutissants de l’élection présidentielle aux États-Unis », ne veut prendre aucune décision sérieuse en la matière tant qu’il ne sait pas qui remportera la course à la Maison Blanche.

Il ne fait aucun doute dans l’esprit des responsables américains que le dirigeant israélien « considére l’ancien président Donald Trump… comme un proche allié » dit l’article.

Le candidat républicain a déjà affirmé avoir des conversations presque quotidiennes avec le Premier ministre israélien, décrivant leur relation comme « très bien. » Le Washington Post a rapporté la semaine dernière, citant des sources, que lors d’un de ces appels, Trump avait demandé à Netanyahu de « faites ce que vous avez à faire » faisant référence aux attaques d’Israël contre le Hamas et le Hezbollah.

Pendant ce temps, des rapports affirment que Biden a fait de nombreuses tentatives pour faire pression sur Israël afin qu’il limite la portée de ses attaques contre l’Iran, en particulier en ce qui concerne les installations nucléaires de Téhéran. D’autres médias ont décrit la relation entre les deux dirigeants comme « compliqué, » avec le journaliste américain Bob Woodward affirmant que le président avait qualifié Netanyahu de « menteur » pour sa gestion du conflit à Gaza, tout en menaçant de réduire l’aide militaire à l’État juif.