Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu aurait déclaré dimanche au président Joe Biden qu’Israël n’avait d’autre choix que de lancer une invasion terrestre de Gaza, ont déclaré à Axios trois sources israéliennes et américaines au courant de l’appel.

Suite à l’attaque terroriste du Hamas contre Israël, l’armée du pays a mobilisé lundi 300 000 soldats de réserve, selon à l’Associated Press. Lors d’une conversation entre Netanyahu et Biden dimanche, le président a évoqué la question des otages israéliens à Gaza, selon des sources dit Axios.

« Nous devons y aller. Nous ne pouvons pas négocier maintenant », a déclaré Netanyahu à Biden, selon le média.

Biden n’a fait aucune tentative pour décourager Netanyahu d’envahir Gaza, a rapporté Axios, citant des sources anonymes. Le Premier ministre aurait déclaré à Biden qu’Israël n’avait d’autre choix que de répondre avec force car « un pays ne peut pas faire preuve de faiblesse au Moyen-Orient », selon Axios.

« Nous devons restaurer la dissuasion », a déclaré Netanyahu à Biden, a rapporté le média, citant les sources informées de l’appel.

Le Hamas a lancé 2 200 roquettes au cours des premières heures de ses attaques contre Israël, selon au New York Times, et a envoyé des combattants dans le sud d’Israël samedi, tuant des centaines de civils israéliens et en prenant d’autres en otages.

Au moins 700 Israéliens sont morts et des milliers sont blessés, et le bilan devrait encore s’alourdir, selon ABC News signalé. Au moins neuf citoyens américains ont également été tués dans l’attaque du Hamas, selon à CNN.

Dans un bref discours samedi, Biden dénoncé les attaques du Hamas, qualifiant le soutien de son administration à Israël de « solide et inébranlable ». (EN RELATION : Les États-Unis déplacent des centaines de milliers de munitions hors d’Israël pour soutenir l’Ukraine)

Le Pentagone, sous la direction du président, a annoncé dimanche qu’il transférerait une aide à la sécurité, notamment des munitions, aux Forces de défense israéliennes. Le Pentagone envoie également son plus grand porte-avions en Méditerranée orientale dans le but de soutenir Israël pendant sa guerre contre le Hamas.

Biden a été critiqué pour avoir organisé un barbecue dimanche soir alors qu’Israël se remettait de cette attaque inattendue. Les législateurs républicains et les personnalités des médias conservateurs ont fustigé la décision du président d’organiser une fête alors que des citoyens américains étaient assassinés par des terroristes.

« C’est putain de exaspérant », Stephen Miller, rédacteur en chef de The Spectator World, tweeté Dimanche. « Les Américains sont morts et retenus en otages. Biden est allé à un barbecue et Blinken supplie la Turquie de dire à Israël de se retirer.