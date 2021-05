Netanyahu assiégé à court de temps pour former le gouvernement israélien alors que la date limite de minuit approche

Netanyahu a eu quatre semaines pour essayer de former une majorité de 61 sièges au parlement du pays, la Knesset, après que son parti, le Likud, ait remporté 30 sièges aux élections de 2021, ce qui en fait le plus grand groupe. Cependant, la tâche s’est avérée difficile, car des politiciens religieux et nationalistes qui auraient pu soutenir ses efforts de coalition se sont affrontés.

Le parti de centre droit New Hope a exclu de soutenir Netanyahu en raison de différences personnelles, le sionisme religieux ne servira pas dans le gouvernement si le Likud travaille également avec le parti arabe Ra’am, et la droite Yamina – un autre groupe que Netanyahu a tenté de faire woo – ne s’engagera pas à soutenir le Likud ou l’opposition potentielle.

Si aucun gouvernement n’est formé par Netanyahu avant la date limite de minuit de mardi, le président israélien, Reuven Rivlin, décidera s’il faut donner au Likud deux semaines supplémentaires, offrir à l’opposition la possibilité de former une coalition, donner à la Knesset la chance de voter sur un Premier ministre. ou, si tout le reste échoue, organisez une autre élection.

Alors que les parties opposées se sont réunies pour discuter de la formation d’une coalition potentielle si l’occasion se présente, il n’est pas clair si un accord a été conclu ou peut être conclu entre ces groupes, car le principal domaine d’accord entre eux est en réalité leur désir de chasser Netanyahu du pouvoir, plutôt qu’une idéologie partagée.

La difficulté de former une coalition gouvernementale a été entachée par les accusations criminelles en cours de Netanyahu, car il est actuellement jugé pour des allégations de fraude, d’abus de confiance et de corruption – tout ce qu’il nie. Il s’efforce de conserver sa position de Premier ministre dans l’espoir de pouvoir se protéger des poursuites grâce à l’immunité que le bureau lui conférerait.

Israël s’est rendu aux urnes quatre fois depuis avril 2019, après que la coalition au pouvoir de Netanyahu se soit effondrée à cause de désaccords internes et de son procès imminent. Au lendemain des élections qui ont suivi, il a échoué à trois reprises à former une coalition, et aucun autre parti n’a pu obtenir le soutien d’un nombre suffisant de députés pour construire un gouvernement alternatif.

Si vous aimez cette histoire, partagez-la avec un ami!