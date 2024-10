Netanyahu approuve les frappes contre l’Iran – ABC News – RT World News

Le Premier ministre israélien aurait approuvé les cibles de la réponse israélienne à l’attaque de missiles de Téhéran, a déclaré une source au média.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu aurait approuvé une liste de cibles qui pourraient être frappées en réponse aux frappes de missiles de Téhéran au début du mois.

Le 1er octobre, l’Iran a lancé près de 200 missiles balistiques sur Israël en réponse aux meurtres des chefs du Hamas et du Hezbollah et d’un général du Corps des Gardiens de la révolution islamique (CGRI) le mois dernier.

Depuis lors, le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, a menacé de livrer un « mortel, précis et surprenant » réponse à l’Iran, tandis que les responsables israéliens ont appelé à des frappes dévastatrices sur les infrastructures énergétiques iraniennes, y compris les installations nucléaires.

Jeudi, une source israélienne anonyme aurait déclaré à ABC News que Netanyahu avait approuvé l’ensemble des objectifs. Cependant, la source n’a fourni aucun détail spécifique sur les cibles ni si elles sont strictement liées à l’armée iranienne.

Le rapport d’ABC a également noté qu’aucun calendrier n’avait encore été décidé pour les frappes de représailles.

Plus tôt cette semaine, le Washington Post a rapporté que Netanyahu avait promis au président américain Joe Biden qu’Israël ne frapperait que des cibles militaires iraniennes en réponse. C’est après que Biden a exhorté le dirigeant israélien à s’abstenir de frapper les infrastructures pétrolières ou nucléaires de Téhéran.















Pendant ce temps, Téhéran a exhorté l’État juif à s’abstenir de prendre de nouvelles mesures d’escalade disproportionnées. Mercredi, le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi a averti le chef de l’ONU, Antonio Guterres, que l’Iran allait livrer un accord «décisif et plein de regrets» réponse si Israël choisissait d’attaquer le pays en représailles aux frappes de missiles du 1er octobre.

Lors d’un appel téléphonique avec le secrétaire général de l’ONU, Araghchi a déclaré que, même si l’Iran faisait des « des efforts tous azimuts pour protéger la paix et la sécurité de la région », il reste « entièrement préparé » pour répondre à tout « aventures » par Israël.

Il a appelé António Guterres à utiliser les ressources de l’ONU pour « mettre fin aux crimes et aux agressions du régime israélien et envoyer de l’aide humanitaire au Liban et à Gaza ».