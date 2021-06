Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a qualifié la coalition nouvellement établie de « fraude du siècle » tout en appelant ses alliés à la bloquer de ses fonctions.

Mercredi, la nouvelle de la nouvelle coalition est apparue lorsque Yair Lapid, chef du parti centriste Yesh Atid, a appelé le président Reuven Rivlin pour lui faire savoir qu’un accord avait été trouvé.

Le règne du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu pourrait toucher à sa fin Crédit : AFP

Dans les premiers commentaires de Netanyahu depuis l’annonce de la coalition, il a exhorté les membres de la Knesset « élus par des voix de la droite » à s’opposer à la coalition.

Il avait auparavant exhorté les politiciens nationalistes qui s’étaient joints aux pourparlers à ne pas établir ce qu’il a appelé un gouvernement de gauche.

Dans un post sur Twitter, il a critiqué la nouvelle coalition comme « de gauche » et « dangereuse ».

« Un gouvernement comme celui-ci est un danger pour la sécurité d’Israël, et est également un danger pour l’avenir de l’État », a déclaré Netanyahu.

Il a précédemment qualifié le nouveau gouvernement proposé de « fraude du siècle », affirmant qu’il mettait en danger l’État et le peuple d’Israël.

« Ce gouvernement (…) respectera ses opposants et fera tout son possible pour unir et connecter toutes les parties de la société israélienne », a déclaré M. Lapid sur Twitter.

Au total, huit partis d’opposition ont accepté de se réunir pour former un nouveau gouvernement, forçant Netanyahu à partir.

Cependant, le groupe a toujours besoin du soutien parlementaire pour que le mouvement ait lieu.

Le chef du parti Likoud n’a pas été en mesure de former sa propre coalition malgré le parti qui a remporté le plus de sièges lors du vote de mars.

C’était le quatrième scrutin national d’Israël en deux ans.

La menace imminente pour son mandat de 12 ans en tant que premier ministre est la plus récente émergence de controverse au cours de son mandat.

Conflit de Gaza

Les conflits actuels en Israël ont également eu un impact considérable sur son leadership.

À la fin du mois de mai, des échanges violents de roquettes et de bombes avec des combattants islamistes ont fait plus de 250 morts et 2 000 blessés.

Benjamin Netanyahu a menacé de « conquérir » le Hamas mais a cédé à la pression mondiale pour conclure un accord avec son ennemi détesté le mois dernier.

Les 11 jours de combats ont fait 250 morts et 2 000 blessés

Tout au long de ses 40 ans de politique, Netanyahu a fait face à sa juste part de controverse.

Pendant son mandat de dirigeant, l’homme de 71 ans a été accusé de corruption et a même été contraint d’admettre une fois avoir eu une liaison en direct à la télévision.

En 1993, Netanyahu s’est retrouvé dans une position peu enviable lorsqu’il s’est tourné vers la télévision en direct pour affirmer qu’il était victime d’un chantage à cause d’une prétendue sex tape avec une femme qui serait son assistante et non sa femme.

Apparaissant dans le principal journal télévisé Mabat à un moment où il se présentait à la tête du parti Likoud, il a déclaré qu’il était ciblé par « un homme, entouré d’un groupe non restreint de criminels ».

Au cours de la célèbre interview, il a ajouté: « Nous savons qui est derrière cette tentative. »

« Celui qui utilise des méthodes d’espionnage, d’enregistrement et d’effraction n’est pas digne d’être un leader et devrait être en prison. »

Cependant, une enquête de la police n’a rien donné et n’a même pas trouvé de preuve qu’une bande existait ou que Netanyahu ait jamais fait l’objet d’un chantage.