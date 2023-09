Netanyahu appelle à expulser les émeutiers migrants — RT World News

Le dirigeant israélien a convoqué une réunion spéciale sur l’expulsion des Érythréens qui ont violemment affronté Tel Aviv

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a convoqué une réunion spéciale de son cabinet pour examiner les moyens d’expulser immédiatement les migrants érythréens impliqués dans de violents affrontements samedi à Tel Aviv.

« Nous voulons des mesures sévères contre les émeutiers, y compris l’expulsion immédiate de ceux qui y ont participé. » Netanyahu a déclaré lors d’une réunion ministérielle convoquée dimanche à réponse aux violences. Il a demandé aux responsables du cabinet de lui fournir des plans pour destituer « des infiltrés illégaux ».

Des dizaines de personnes ont été blessées lors de bagarres entre groupes rivaux d’Érythréens près de l’ambassade de ce pays d’Afrique de l’Est, dans le sud de Tel Aviv. Des partisans du régime d’Asmara auraient attaqué des migrants qui avaient franchi une barricade de police lors d’une fête à l’ambassade.















Le Times of Israel a rapporté samedi que plus de 150 civils avaient été blessés, dont une quinzaine hospitalisés dans un état critique, et qu’une trentaine de policiers avaient été blessés. Des Érythréens armés de pierres, de morceaux de bois et de métal se seraient battus les uns contre les autres et auraient endommagé des vitrines et des voitures. La police anti-émeute a tiré des gaz lacrymogènes, des grenades assourdissantes et des balles réelles tandis que des officiers à cheval tentaient de forcer les émeutiers à s’éloigner de l’ambassade.

Plusieurs ministres de Netanyahu ont publié des déclarations dénonçant la violence. « Israël est un pays de droit » » a déclaré le ministre de la Culture, Miki Zohar. « Ceux qui font des émeutes dans les rues, détruisent des magasins et agressent des policiers doivent être sévèrement punis et expulsés immédiatement. Tous ceux qui résident ici doivent respecter nos lois.

L’un des défis pour le gouvernement israélien est qu’en vertu du droit international, les réfugiés ne peuvent pas être expulsés vers un pays où leur vie pourrait être en danger. Le gouvernement de Netanyahu rejette les demandes d’asile de la plupart des migrants africains et les qualifie de « infiltrés illégaux » comme l’a fait dimanche le Premier ministre.















Netanyahu et certains de ses ministres ont accusé la Haute Cour israélienne d’avoir bloqué les efforts déployés ces dernières années pour forcer les migrants à quitter le pays. « Les émeutes de samedi n’étaient qu’une promotion de ce qui nous attend si nous ne renvoyons pas les infiltrés dans leur pays » Ministre des Finances Bezalel Smotrich a déclaré dans un communiqué. « La Haute Cour de Justice est responsable de ces émeutes. C’est pourquoi nous proposons des amendements au système juridique qui permettront aux élus de prendre des décisions et de les exécuter.»

Le ministre de la Justice Yariv Levin a accepté, déclarant : « Nous luttons pour que le pays soit juif et démocratique, pour le droit des habitants du sud de Tel Aviv et d’Eilat de vivre en sécurité, afin que le sud de Tel Aviv ne se transforme pas en Far West. »

La célébration de samedi marquait le 30e anniversaire de l’indépendance de l’Érythrée vis-à-vis de l’Éthiopie. Des festivals similaires à travers le monde ont été entachés de violence. Le mois dernier, un événement de trois jours à Toronto a été annulé après que des groupes de migrants rivaux se sont battus.