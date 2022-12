Netanyahu annonce un nouveau gouvernement avec des pouvoirs étendus aux alliés d’extrême droite

TEL AVIV – Benjamin Netanyahu d’Israël a annoncé mercredi soir la formation du gouvernement le plus d’extrême droite de l’histoire du pays, marquant le retour de son dirigeant le plus ancien et accordant une part de pouvoir sans précédent à ses alliés d’extrême droite et ultra-orthodoxes qui se sont engagés à apporter des changements radicaux dans le pays.