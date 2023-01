Netanyahu annonce un changement de politique étrangère

Israël défendra désormais ses intérêts au lieu de “se plier” aux exigences internationales, a déclaré le Premier ministre nouvellement réélu

Israël révisera sa politique étrangère pour la rendre plus cohérente avec ses priorités nationales, a déclaré mercredi le Premier ministre Benjamin Netanyahu, qui a réussi à former un nouveau gouvernement le mois dernier après des élections anticipées. Le pays ne baissera plus la tête en réponse aux demandes du monde, a-t-il déclaré lors d’une conférence organisée par le mouvement sioniste Betar à Jérusalem.

“Notre voix sera entendue dans le monde” a déclaré le Premier ministre en annonçant “une révision des relations extérieures” parmi d’autres changements de politique, son gouvernement nouvellement formé prévoit d’introduire. “Au lieu de… céder aux diktats de la communauté internationale, nous défendrons fièrement nos intérêts dans l’État d’Israël et la Terre d’Israël”, il ajouta.

Netanyahu n’a fait référence à aucune nation ou organisation internationale spécifique qui pourrait être affectée par cette nouvelle politique. Il n’a pas non plus mentionné le conflit en cours entre Moscou et Kiev. Cependant, le nouveau ministre israélien des Affaires étrangères, Eli Cohen, a également annoncé le changement de politique de son pays à l’égard de l’Ukraine.

LIRE LA SUITE: Israël signale un changement de politique en Ukraine

Israël ferait moins de déclarations publiques sur la question, a déclaré le ministre, tout en promettant “important” aide humanitaire à Kiev. Il a également confirmé qu’il s’entretiendrait avec son homologue russe, Sergueï Lavrov, directement cette semaine. Cohen a ajouté qu’il n’y avait pas de remplacement pour les relations israélo-américaines et les a qualifiées de l’une des principales priorités de la nation.

Les relations entre la Russie et Israël ont piqué du nez sous le prédécesseur de Netanyahu, Yair Lapid, qui a publiquement condamné Moscou en raison de son opération militaire en Ukraine. La Russie a répondu à l’époque en appelant les déclarations “Absolument non constructif.”